Sygic lanceert dé navigatie app vol opties voor elektrische auto’s

Sygic is bekend van haar eigen navigatie-app, maar komt nu met een grootse aankondiging. Het gaat zich meer richten op de bestuurders van elektrische auto’s. Dankzij de EV Mode vind je volledig geïntegreerde services terug in de navigatie-app voor de elektrische auto.

Sygic met EV Mode

Sygic is een bekende naam op het gebied van navigatie en apps. De mogelijkheden worden vanaf vandaag verder uitgebreid, zo heeft het bedrijf laten weten in een aankondiging. Er komen meer opties beschikbaar voor de EV-rijders, ofwel de bestuurders van elektrische auto’s. Het moet een volledig geïntegreerde service bieden voor het opladen van de auto, zo stelt Sygic.

De EV Mode komt voor alle gebruikers gratis beschikbaar. In deze modus kan de gebruikers zijn of haar auto toevoegen, zodat er inzicht ontstaat in verbruik, connectortype, laadcapaciteit en alle andere specificaties.

Eerder werd door Sygic een samenwerking gesloten met Plugsurfing. Dit is de grootste leverancier van oplaadnetwerken met meer dan 15.000 laadpunten in 38 landen. Deze samenwerking zal voor de EV Mode gebruikt worden. Sygic heeft als doel om op lange termijn nog veel meer zich te richten op de automobilisten met een elektrische auto.

EV Mode

Maar wat kun je nou precies met de EV Mode? Je kunt direct de beschikbaarheid zien van laadstations, het type connector dat gebruikt wordt, het laadvermogen controleren en na het opladen direct vanuit de navigatie-app betalen voor de laadbeurt.

Wanneer er een reis gepland wordt met de Sygic app, kun je direct onderweg laadstations toevoegen aan de route. Je ziet direct wat de prijs per kWh kost en wat de afstand is tot het laadstation. Na het opladen zie je in de app direct wat de rijs is, samen met de laadduur en de range die je vervolgens nog af kunt leggen.