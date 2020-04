Pompmeister app: bekijk de actuele brandstofprijzen van de tankstations

Er is een nieuwe applicatie uitgebracht in de Google Play Store. Afkomstig van Nederlandse bodem. Het is de app Pompmeister. Deze applicatie moet je eenvoudig inzicht geven in waar je het goedkoopste kunt tanken.

Pompmeister

De brandstofprijzen zijn op dit moment een stuk lager dan enkele weken en maanden geleden. Toch zit er nog altijd veel verschil tussen de verschillende tankstations in een dorp. Soms kan een beetje omrijden aardig wat geld besparen. Er zijn al verschillende applicaties in de Google Play Store te downloaden om de actuele brandstofprijzen te bekijken, daar komt nu een app bij: Pompmeister. Zelf gebruik ik bijvoorbeeld al de Tankservice app.

Nee, de applicatie is geen onderdeel van Flitsmeister, ondanks dat de naam misschien anders doet vermoeden. De applicatie is ontwikkeld door Daniël en kan vanaf nu gedownload worden. De app is gratis en is vrij van advertenties. Met de Pompmeister app krijg je toegang tot de literprijzen van benzine, diesel, LPG en andere brandstofsoorten.

Handig aan de applicatie is dat je direct kunt zoeken naar het goedkoopste tankstation in je omgeving. Ook kun je een route plannen via de Pompmeister app en het goedkoopste tankstation langs deze route uitzoeken. De resultaten worden met gekleurde bolletjes getoond op de Mapbox-kaart. We missen nog wel wat instellingen en mogelijkheden. Zo krijg je standaard de Euro95-prijzen te zien op de kaart, mocht je dus standaard de dieselprijzen willen zien, moet je eerst op het tankstation tikken. Handig zou ook kunnen zijn als je ook tankstations als favoriet kunt toevoegen.