Ga je een weekendje weg naar Duitsland, staat je vakantie gepland naar de Oosterburen of woon je dicht bij de Duitse grens? Dan kan het zeker lonen om te gaan tanken in Duitsland. De benzineprijzen van de tankstations daar liggen veel lager. Daar is ook een erg handige app voor: 1-2-3 Tanken.

1-2-3 Tanken: brandstofprijzen Duitsland

In vergelijking met omliggende landen liggen de brandstofprijzen in Nederland hoog. Een bezoek aan onze zuider- of oosterburen kan in sommige gevallen dan flink schelen in je portemonnee. De app 1-2-3 Tanken kan goed van pas komen bij een vakantie naar Duitsland, of juist voor een dagje weg. Het maakt niet uit of je naar Berlijn gaat, of liever even de grens over gaat om goedkoop bij de Rossmann te shoppen.

Ik ben een echte Hollander en als je enkele centen per liter kunt besparen, waarom niet? De app 1-2-3 Tanken heeft mij hier prima mee geholpen en laat zien dat er ook in Duitsland soms flinke prijsverschillen kunnen zitten tussen de verschillende tankstations. Overigens is het goed om te weten dat de dieselprijzen en benzineprijzen in Duitsland ieder uur kunnen verschillen en dat het tanken in spitsuren doorgaans duurder is.

E10, E5 of Diesel?

De app 1-2-3 Tanken geeft je deze informatie op een interessante manier. Je kunt zowel in de buurt van je huidige locatie zoeken als handmatig zoeken. Vervolgens zie je op de kaart de actuele literprijs met het logo van het tankstation. In de app kun je aangeven welke prijzen getoond moeten worden op de kaart; Super E5, Super E10 of Diesel.

Handig aan de Duitse tank-app is dat je bij een tankstation deze direct kunt toevoegen aan favorieten, deze verschijnen dan in een apart menu zodat je direct de actuele prijzen bij de hand hebt. Tevens geeft 1-2-3 Tanken inzicht in de openingstijden en kun je zien wanneer de prijzen voor het laatst bijgewerkt zijn. Ook is er de optie om direct te navigeren naar het benzinestation via navigatie-apps zoals Google Maps.

Middels een in-app aankoop, 1-2-3 Tanken Plus (€0,99 voor 1 maand, €2,99 voor 6 maanden en €4,99 voor 1 jaar) krijg je toegang tot de prijshistorie statistieken, worden advertenties verwijderd, krijg je de goedkoopste tankstations langs je route te zien en krijg je meer notificatie-mogelijkheden.

Notificaties bij prijsverandering

Voor één tankstation kun je in de 1-2-3 Tanken app gratis notificaties instellen. Je ontvangt dan een notificatie zodra de prijs daalt van E5, E10 of diesel. Ook kun je eventueel bij ‘Custom’ aangeven dat je pas een notificatie wilt ontvangen als de literprijs onder een gekozen bedrag komt. Voor het ontvangen van notificaties voor meerdere tankstations is dezelfde in-app aankoop nodig, zoals eerder gemeld.

Downloaden

1-2-3 Tanken is erg nuttig tijdens een bezoek aan Duitsland. De app is Engelstalig en gratis te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Voor Nederland is de app DirectLease Tankservice handig voor het raadplegen van de brandstofprijzen.