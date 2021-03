Google Maps krijgt hoop nieuwe functies: weer- en luchtkwaliteit-laag, milieuvriendelijke routes en meer

Google bereidt een hoop nieuwe functies voor, voor haar kaartendienst Maps. Een nieuwe lading functies moet in de komende maanden beschikbaar komen in de apps van Google Maps. Onder andere is er gewerkt aan nieuwe lagen, maar er is meer te melden.

Google Maps krijgt nieuwe functies

Ben je net als wij fervent gebruiker van Google Maps, dan is er nu goed nieuws te melden. Google heeft bekend gemaakt dat het een lading nieuwe opties uit gaat rollen naar de kaartendienst. Gebruikers krijgen hierbij toegang tot bijvoorbeeld Indoor Live View, nieuwe lagen en nog veel meer.

Indoor Live View

AR Live View is nu al buiten te gebruiken, bijvoorbeeld bij wandelnavigatie waarbij je ziet welke straat je in moet lopen. De mogelijkheden worden verder uitgebreid, met Indoor AR Live View. Hierbij kun je bijvoorbeeld duidelijke navigatie krijgen voor luchthavens, winkelcentra en dergelijke. Allereerst komt de functionaliteit beschikbaar in Amerika, later ook in Tokio en Zürich. Er ontbreken gegevens over de rest van de wereld.

Milieuvriendelijke routes

De snelste route is lang niet altijd ook de meest milieuvriendelijke route. Daar gaat Google Maps verandering in brengen en komt met eco-vriendelijke route-opties voor je reis. Google Maps zal de CO2-uitstoot per route laten zien, en Google Maps zal bij een eco-friendly route altijd kijken naar eentje die in de buurt komt van de aankomsttijd van de snelste route. De functie moet later dit jaar beschikbaar komen bij Google Maps voor Android en iOS.

Nieuwe lagen

Over enkele maanden krijgen we een nieuwe weer-laag te zien in Google Maps. Dankzij deze verbetering zie je direct wat het weer is op die plek. Een andere nieuwe laag die toegevoegd wordt, is de laag die de luchtkwaliteit weergeeft. Eerst zal deze in Australië, India en de VS beschikbaar komen, gevolgd door meer landen. Wanneer we de functie in Nederland krijgen, is niet bekend gemaakt.

Waarschuwing milieuzones

Een andere nieuwe functie die vanaf juni uitgerold wordt, heeft te maken met de weergave van milieuzones. Wanneer je een route plant, kan Google Maps je vertellen of deze door een milieuzone loopt. Op die manier kun je zelf nagaan of je daar met je auto doorheen mag, of dat je een andere route moet nemen. De functie komt als eerst beschikbaar in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.