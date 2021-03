Donker thema in Google Maps vanaf nu beschikbaar: zo ziet het eruit

Google heeft onlangs bekend gemaakt dat de navigatie-app een donker thema krijgt. Google Maps biedt nu bij iedereen de donkere modus. We vertellen je hoe je die kunt gebruiken, en laten je zien hoe dat eruit ziet.

Google Maps met dark theme

Google Maps was één van de weinige Google-apps, welke nog niet voorzien was van een donkere laag verf. Zo zagen we het donkere thema in Gmail, Chrome, Drive en verschillende andere apps. Voor het navigeren kon je wel al de nachtstand gebruiken, waardoor er meer zwart te zien was, maar een donker thema ontbrak. Tot vandaag, want vanaf nu is het dark theme voor iedereen met een recentere Android-versie beschikbaar.

Het donkere thema zorgt ervoor dat alle lichte elementen donkerder gemaakt worden. Ideaal als je bijvoorbeeld de app in de vroege ochtend of in de avonduren gebruikt. Opvallend is dat na onze test bij het navigeren de navigatie nog wel in een licht thema gegoten wordt. Hiervoor moet je de instellingen afzonderlijk aanpassen.

Om de donkere modus in de Android-app van Google Maps te gebruiken, tik je bovenin in de zoekbalk op je profielfoto. Vervolgens kies je voor instellingen en kun je kiezen voor ‘Thema’. Vervolgens kun je kiezen uit de volgende drie opties;

Altijd in licht thema

Altijd in donker thema

Hetzelfde als het apparaatthema

Je kunt de nieuwe thema-instellingen vanaf nu terugvinden in de Google Maps-app.