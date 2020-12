Google Maps krijgt handig ‘Go Tab’ voor nog makkelijker navigeren

Google Maps heeft in de afgelopen tijd al een hoop verbeteringen en nieuwe functies gekregen. Dat gaat nu vrolijk verder, want het bedrijf voegt het handige ‘Go Tab’ toe aan de applicatie. Hiermee kun je nog makkelijker en sneller navigeren naar de plaats van bestemming.

Google Maps met Go Tab

Er wordt een nieuwe functie uitgerold naar de mobiele app van Google Maps. Dit nadat Google eerder al huisnummers, zebrapaden en een nieuwe Community Feed voorstelde als nieuwe functies. De nieuwe feature die we kunnen gaan gebruiken wordt omschreven als het Go Tab. Via de navigatiebalk onderin beeld moet je deze functie kunnen gebruiken en laat je handig en snel navigeren naar de plaats van bestemming.

De optie komt in plaats van waar we nu nog ‘Forenzen’ zien staan. Hier vind je tot dusver de snelste route van en naar werk en thuis. Dit tabblad zal dus vervangen worden door het Go Tab. In dit tabblad krijg je de mogelijkheid om met één druk op de knop te navigeren naar vaak bezochte plaatsen. In feite biedt het dus meer plekken dan alleen naar werk en huis. Daarbij hoef je minder vaak een adres in te tikken.

Bij de vaak bezochte plaatsen zie je ook direct de verwachte reistijd, samen met eventuele waarschuwingen die van invloed kunnen zijn op de reis. Er kunnen meerdere routes getoond worden, waarbij je direct kunt zien welke het meest efficiënt is voor je. Google zal een lijstje tonen met plaatsen die mogelijk interessant zijn voor je, op basis van je locatiegeschiedenis.

Google rolt updates gefaseerd uit. Hierdoor kan het enige tijd duren totdat het nieuwe Go Tab bij iedereen beschikbaar is.