Google Maps verbetert druktemeter en Covid-19 informatie

Google treft verbeteringen voor de Maps-app. Google Maps zal uitgebreid worden met een verbeterde druktemeter en de informatie in de kaart rondom het Coronavirus.

Google Maps met betere druktemeter

Volgens Google wordt de druktemeter in Google Maps vele malen meer geraadpleegd. Dit zou tussen maart en mei met 50 procent zijn toegenomen. Niet heel gek, want met het Coronavirus in het achterhoofd heb je geen zin om naar een winkel te gaan terwijl het daar precies hartstikke druk is. Nu worden er verbeteringen doorgevoerd in de druktemeter.

De informatie over de drukte bij plekken zal prominenter in beeld getoond gaan worden. Hierbij gaat het om een rode cirkel rond bedrijven. Deze moet direct inzichtelijk maken hoe druk het er op dat moment is. Deze informatie krijg je ook direct te zien bij het plannen van een route.

Daarbij wil het de meter verder uitbreiden naar plekken als buitengebieden (strand, park) en andere essentiële plaatsen, waarbij je kunt denken aan tankstations, de apotheek en andere plekken. Tevens voegt Google een nieuwe sectie toe bij locaties. Deze krijgt de naam ‘Gezondheid en veiligheid’. Je kunt dan zien welke maatregelen er voor die plek gelden. Denk aan verplichting voor mondmaskers, of reserveren verplicht is en of er bijvoorbeeld een temperatuurcontrole geldt.

Live View

AR Live View wordt ook verbeterd. Deze tool die van pas komt bij wandelnavigatie wordt uitgebreid met realtime drukteinformatie. In de AR-weergave zie je direct of het ergens te druk is, zonder dat je de Live View-weergave hoeft te verlaten.

Google zegt dat het de verbeteringen voor Google Maps binnenkort uitrolt. De verbeteringen voor Live View zouden in de komende maande volgen.