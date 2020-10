AR Live View in Google Maps wordt vernieuwd met veel nieuwe functies

Navigeren met Google Maps gaat als een speer. Wandelnavigatie gaat nog beter met AR Live View. Deze functionaliteit wordt verder verbeterd met verschillende nieuwe functies die aan de dienst worden toegevoegd.

AR Live View krijgt nieuwe functies

Google heeft een aantal verbeteringen en nieuwe functies gepresenteerd voor de dienst AR Live View in Google Maps. Middels augmented reality krijg je op je scherm nauwkeurige en duidelijke aanwijzingen met bijvoorbeeld pijlen in het scherm, zo moet je minder snel verkeerd lopen.

Een nieuwe functie die toegevoegd wordt is het gebruiken van een ‘landmark’. Je kunt gemakkelijk herkenningspunten in beeld krijgen met bekende plekken, zodat je direct ziet waar je bent. Locatiemarkers worden ook beter weergegeven. Soms zag je ze rondzweven en maakte dat het onduidelijk; dat is volgens Google nu verbeterd.

Een andere verbetering heeft te maken met metrostations. Navigeren door metrostations wordt makkelijker gemaakt. Waar moet je een (rol)trap op of af en welke uitgang moet je hebben. Daarnaast kun je live je locatie delen met vrienden, waarbij je voortaan in augmented reality kunt zien waar je vrienden zijn.

De nieuwe functies voor AR Live View in Google Maps worden in de komende weken uitgerold.