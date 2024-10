Samsung Galaxy A36 renders verschijnen online: krijgt nieuw ontwerp

Samsung heeft een nieuw ontwerp klaarstaan voor de Samsung Galaxy A36. Dit wordt duidelijk na het zien van verschillende renders die online zijn gekomen. We vermoeden dat de Samsung Galaxy A56 een zelfde metamorfose staat te wachten.

Samsung Galaxy A36 in renders

Online zijn beelden verschenen van de Samsung Galaxy A36. Over een aantal maanden verwachten we de aankondiging van het toestel. De beelden die nu online zijn verschenen, zijn gepubliceerd door OnLeaks, die de renders gemaakt heeft op de tot nu toe bekende informatie. Wat opvalt is dat Samsung met de Galaxy A36 een stap terug in de tijd lijkt te maken. Het ontwerp wordt namelijk wat aangepast.

Waar we eerder drie losse lenzen zagen, is dat inmiddels weer een cameramodule geworden in verticale opstelling. Hierin zien we bij de Galaxy A36 drie cameralenzen zitten. Hoewel we details over de camera nog niet krijgen, verwachten we een hoofdcamera, groothoeklens en een macrolens. Waar Samsung wel aan vasthoudt, zoals we dat bespraken in de Galaxy A35 review is het Key Island. De rij met toetsen steekt hierbij iets uit de behuizing.

De Samsung Galaxy A36 zal iets smaller zijn als zijn voorganger; al scheelt het maar 0,1 millimeter. Wel wordt het een iets langer toestel met 162,6 millimeter, versus 161,7 millimeter bij de voorganger. De reden is dat het scherm iets groter wordt van 6,6 inch naar 6,64 inch. Wel wordt het toestel duidelijk wat dunner (7,4 millimeter in plaats van 8,2 millimeter). Over de capaciteit van de batterij komen we niets te weten. In tegenstelling tot een MediaTek chipset in de Galaxy A34 en Exynos in A35, verwachten we in de Galaxy A36 een Snapdragon chipset. Dit is vermoedelijk de Snapdragon 6 Gen 3 of Snapdragon 7s Gen 2.

We verwachten dat het ontwerp van de Galaxy A36 ook terug te zien zal zijn bij de Galaxy A56. De aankondiging laat naar verwachting nog wel even op zich wachten. De huidige generatie werd in maart aangekondigd.