Samsung Nederland lekt Galaxy A16: dit zijn de details

Samsung heeft per ongeluk een pagina online gezet over de Samsung Galaxy A16. Het merk licht de nieuwe Galaxy A16 uit, welke binnenkort officieel aangekondigd zal gaan worden door het merk. Eerder werd al bekend dat de telefoon zes jaar updates krijgt.

Galaxy A16 uit de doeken

We hebben al het nodige gehoord over de Samsung Galaxy A16. Vandaag is weer zo’n dag. De collega’s van Android Planet zijn gestuit op een vroegtijdig online gezette webpagina van Samsung Nederland. Een webpagina over het bestaan van het toestel is online gezet. Hierdoor komen we de nodige eigenschappen te weten, net als de technische specificaties van het toestel uit het instapsegment.

De Samsung Galaxy A16 komt beschikbaar in de kleuren blauw, groen en grijs. Het scherm wordt 0,2 inch groter dan bij de voorganger, de Galaxy A15. Dit betekent dat de schermgrootte uitkomt op 6,7 inch. Dit wordt een OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Het ontwerp is verder grotendeels gelijk aan dat van de voorganger. Zo zit er een 13 megapixel selfielens en een triple-camera achterop. Dit is een 50 megapixel hoofdlens, 5 megapixel groothoeklens en een macrolens van 2 megapixel.

We kunnen een octa-core processor verwachten, maar welke dit is, wordt niet online vermeld. Wel gaan er al langere tijd geruchten over de Exynos 1330 chipset. De telefoon biedt de mogelijkheid om het 128GB opslaggeheugen uit te breiden met een geheugenkaart. Qua werkgeheugen komt het uit op 4GB. Samsung geeft het toestel een 5000 mAh batterij met 25W laden. Hiermee is het toestel vooral goed geschikt voor degenen die zoeken naar een betaalbare smartphone en geen hoge eisen hebben.

Groot nieuws is er over het updatebeleid. Samsung voorziet de smartphones zes jaar lang van updates. Dit is vrij uniek en zeker in dit segment. Niet alleen krijg je zolang beveiligingsupdates; de telefoon zal ook zes Android-updates krijgen.

Voor Nederland is de prijs ook duidelijk geworden. Voor een bedrag van 229 euro krijg je de Galaxy A16 mee naar huis. Dit is de versie met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Naar verwachting komt er ook een 4G-versie, welke uiteraard lager geprijsd zal zijn. De prijs daarvan is niet bekend.