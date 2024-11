Samsung Galaxy A16 met 6 jaar updates aangekondigd: direct beschikbaar

Samsung heeft officieel de Samsung Galaxy A16 aangekondigd. De nieuwe instapsmartphone van Samsung kwam eerder al meermaals in het nieuws. Opvallend is ondanks zijn interessante prijs, het riante updatebeleid van zes jaar. Wat krijg je verder voor zo’n 200 euro?

Galaxy A16 is officieel aangekondigd

Het portfolio van Samsung is uitgebreid met een nieuwe smartphone. De Galaxy A16, welke al vaak voorbij is gekomen in het nieuws, is nu definitief gepresenteerd. Het toestel volgt hiermee de Galaxy A15 op en brengt verschillende verbeteringen en optimalisaties. Zo geeft Samsung de smartphone maar liefst zes jaar aan updates mee, en kun je kiezen uit een variant met 4G- of juist met 5G-ondersteuning.

De Samsung Galaxy A16 heeft een 6,7 inch Super AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Samsung voorziet de telefoon van triple-camera met een 50 megapixel hoofdcamera, 5 megapixel groothoeklens en een 13 megapixel front-camera. De telefoon is slechts 7,9 millimeter dik en heeft een IP54-certificering. Tevens is er een 5000 mAh batterij in het toestel te vinden.

Het grootste pluspunt van deze telefoon is het riante updatebeleid. Je bent niet alleen zeker van zes jaar beveiligingsupdates, je krijgt ook nog eens zes Android-updates. Dit betekent dat de smartphone nog tot en met Android 20 wordt bijgehouden met software-patches!

Galaxy A16 kopen

Wil je de 4G-versie van de Galaxy A16, dan kun je die voor 229 euro aanschaffen. De Galaxy A16 4G is ook beschikbaar, welke een prijs meekrijgt van 199 euro. Je kunt de smartphone kopen bij Samsung zelf, Coolblue, Mobiel, Belsimpel en MediaMarkt.