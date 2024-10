‘Samsung wil afscheid nemen van de naam Galaxy’

Het is nog maar de vraag of toekomstige smartphones, smartwatches, Buds en tablets de modelnaam Galaxy meekrijgen. Volgens de laatste berichten zou Samsung niet langer meer de naam Galaxy willen gebruiken. Wat is er aan de hand?

Stopt Samsung met de naam ‘Galaxy’?

De naam Galaxy gaat al sinds jaar en dag mee op de mobiele producten van Samsung. Het begon bij de eerste Samsung i7500 Galaxy, en vele modellen volgden. Nu lijkt het erop dat de Koreaanse fabrikant wil stoppen met het gebruik van de naam ‘Galaxy’. Volgens bronnen uit Zuid-Korea zou Samsung een nieuwe merkstrategie willen uitvoeren voor de Android-smartphones. Opvallend genoeg zou dit niet voor alle toestellen gelden, maar alleen voor de premium-smartphones. Dit zou onder een andere naam dan ‘Galaxy’ verkocht moeten worden.

Volgens de berichten zou de logica hiervan zijn om ‘innovatieve keerpunten’ van het bedrijf te scheiden. Eerder dit jaar zei Lee Young-hee van Samsung dat de Galaxy-lijn zoveel productlijnen heeft, dat mensen een nieuwe naam zouden verwachten als er een innovatief keerpunt is. We zien dit bijvoorbeeld al terug bij verschillende automerken. Zo heeft Hyundai het luxemerk Genesis. Deze naam geeft de overtreffende trap van premium uit.

Het is echter wel de vraag of een verwijdering van de naam Galaxy er echt gaat komen. De merknaam is erg sterk. Mocht er bij Samsung wat veranderen, dan zullen we dat in de komende maanden wel gaan horen.