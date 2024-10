One UI 7 te zien op video op Galaxy S24 Ultra

Samsung is achter de schermen bezig met de One UI 7 update. Nu zien we een video waarin de nieuwe skin over Android 15, te zien krijgen op de Galaxy S24 Ultra. Welke verbeteringen heeft Samsung deze keer doorgevoerd?

Galaxy S24 Ultra met One UI 7

Wij bij DroidApp hebben we al de nodige aandacht besteed aan de Galaxy S24-serie. Zo hebben we het high-end model, de Ultra, uitgebreid besproken in de Galaxy S24 Ultra review. Nu is er opnieuw nieuws over de S24, waarbij we het toestel zien met de nieuwe One UI 7 skin. Deze skin is nog altijd niet vrijgegeven, maar er is wel het nodige over gemeld in de afgelopen weken.

Samsung komt nu dus in het nieuws met deze nieuwe interface. Die wordt over Android 15 gelegd. We zien verschillende aspecten voorbijkomen. Wil je niets missen, bekijk dan de video hieronder.



Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 616,00 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 999,00 euro