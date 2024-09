Samsung Galaxy S24 FE aangekondigd: bekend jasje met verbeteringen

Samsung heeft zojuist haar nieuwe Fan Edition-smartphone gepresenteerd. Het merk onthult vanmiddag de Samsung Galaxy S24 FE. De telefoon komt ook naar Nederland en kan zelfs vanaf nu al besteld worden.

Samsung Galaxy S24 FE

Als eerst hebben we een nieuwe Fan Edition smartphone van Samsung. Het merk presenteert de opvolger van de Galaxy S23 FE: de Galaxy S24 FE. De smartphone heeft hierbij een vergelijkbaar ontwerp, en is meer een facelift dan een geheel nieuw model.

De smartphone is echter wel van een aantal verbeteringen voorzien. Zo is het toestel uitgerust met een groter 6,7 inch beeldscherm, een grotere batterij van 4700 mAh (wat 200 mAh meer is dan bij de Galaxy S23 FE) en ondersteuning voor de ProVisual Engine. Dit is een cameratechniek die de nachtmodus combineert met een rekenmodel die kleuren optimaliseert in Super HDR.

De Samsung Galaxy S24 FE biedt een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel telelens met 3x optische zoom en een groothoeklens van 12 megapixel. Samsung biedt optische beeldstabilisatie aan op de camera’s (OIS). De selfielens telt 10 megapixel. Aan boord is een Exynos 2400e chipset, welke een aangepaste variant is van de Exynos 2400 in de andere Galaxy S24-modellen.

Kunstmatige intelligentie is ook aanwezig op de Galaxy S24 FE. Zo biedt de telefoon ondersteuning voor Galaxy AI waarmee je aan de slag kunt. Je kunt snel bewerkingen uitvoeren en objecten bijvoorbeeld verwijderen of verplaatsen in een foto. Het lijkt er niet op dat de nieuwe functies uit One UI 6.1.1 zoals de Magic Editor direct al aanwezig is. Wel zien we Circle to Search en je kunt bijvoorbeeld tekstsuggesties vragen.

De Samsung Galaxy S24 FE kost je 749 euro. Vanaf vandaag kun je het toestel kopen in de kleuren blauw, grafiet (zwart) en mint. Je kunt hiervoor terecht in de online winkel van Samsung, waar je ook extra inruilkorting krijgt. Je kunt hem ook kopen bij Coolblue. Je krijgt hier bijvoorbeeld gratis de Galaxy Tab A9+ cadeau, net als bij MediaMarkt en Belsimpel.