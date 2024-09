Samsung brengt Galaxy Ring nu uit in Nederland en België

Samsung heeft bekend gemaakt dat het de nieuwe Galaxy Ring uitbrengt in Nederland. Vanaf vandaag kun je de nieuwe gadget van het merk aanschaffen in Nederland en België.

Galaxy Ring uitgebracht

Nadat we eerder al de aankondiging van de Galaxy Ring hadden, heeft Samsung nu ook de releasedatum bekend gemaakt voor Nederland en België. Lang bleef het onduidelijk wat de plannen hiervan waren van Samsung. Nu is bekend geworden dat Samsung de slimme ring ook bij onze zuiderburen en bij ons uitbrengt. Voor de Samsung Galaxy Ring betaal je een bedrag van 449 euro.

Met een gewicht van maximaal drie gram moet de Galaxy Ring in staat zijn om op een comfortabele manier je gezondheid te monitoren. In de ring zitten verschillende sensoren en deze zit boordevol innovatie, zo belooft de fabrikant. Met de Galaxy Ring biedt Samsung je de mogelijkheid om de hartslag, bloedzuurstofniveaus, slaapkwaliteit en je stressniveau te meten. Al deze gegevens worden inzichtelijk gemaakt in de Samsung Health app.

Samsung voorziet de ring van waterbestendigheid en een batterijduur van maximaal zeven dagen. Er is gekozen voor titanium als materiaalsoort, wat volgens Samsung kras- en stootbestendig is tijdens dagelijks gebruik.

Op basis van AI en Samsung Health krijg je tips voor een verbeterde gezondheid. Tevens worden wandelingen en het hardlopen automatisch herkend en de workout gestart. Er zijn ook verschillende gesture-acties. Nieuw is ook de Gestures functie, waarbij je door middel van vingergebaren commando’s kan laten uitvoeren. Zo maak je met een dubbele tik een handsfree groepsfoto, of zet je je wekker uit. Je Galaxy Ring kan je terugvinden via de Find My Ring-functie in de Samsung Find-app. Je hebt voor geen van de functies een abonnement nodig.

Je kunt de Samsung Galaxy Ring voor 449 euro kopen bij Samsung of MediaMarkt. Je hebt de keuze uit de kleuren zilver, zwart en goud. Om de precieze maat te kiezen voor de ring, kun je een sizing-kit bestellen bij Samsung om zo de juiste maat te bepalen.