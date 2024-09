Huawei Watch GT 5 en andere smartwatches aangekondigd

Huawei heeft vandaag een aantal producten aangekondigd. Waaronder de nieuwe Huawei Watch GT 5 krijgen we te zien, samen met nog een aantal horloges. Daarnaast zien we ook enkele andere producten.

Huawei Watch GT 5 is officieel

Een nieuwe reeks smartwatches is aangekondigd door Huawei. De fabrikant haalt het doek van de Huawei Watch GT 5-serie. Deze bestaat uit een standaard model in 41mm en 46mm, en de Huawei Watch GT 5 Pro, welke je kunt kopen in 42mm en 46mm. De behuizing van de Pro-versie is vervaardigd uit titanium-keramiek, die van het standaard model uit roestvrijstaal.

De horloges komen met een integratie voor verschillende diensten zoals Strava, Komoot, Runtastic en het eigen Petal Maps. Huawei’s eigen smartwatches werken met zowel Android als Apple iOS.

Bij de Huawei Watch GT 5 is er een 1,32 inch (41mm) of 1,43 inch (46mm) AMOLED-scherm met een resolutie van 466 x 466 pixels. De Pro-modellen zijn voorzien van een IP69-certificering. Beide modellen hebben het TruSense System, waarmee nauwkeurigere, snellere metingen verricht moeten kunnen worden. De verschillende metingen zorgen voor een uitgebreide gezondheids- en fitnessmonitoring. Ook zorgt een vernieuwde manier van locatiebepaling voor een nauwkeurige navigatie tijdens buitensporten, zoals fietsen of hardlopen. De Pro-modellen houden bijvoorbeeld ook golfen, trailrunning of freediven bij.

Alle zaken rondom je gezondheid kun je bijhouden via Huawei Health. De Huawei Watch GT 5 biedt voor Android de mogelijkheid om met een volwaardige toetsenbord te reageren op bijvoorbeeld je WhatsApp-berichten. Huawei belooft een batterijduur van 7 dagen voor de 41 en 42mm modellen. De 46mm modellen houden het 14 dagen uit.

De horloges draaien op het eigen besturingssysteem van Huawei. Hierbij is er de vernieuwde Harmony OS 5.0 skin. Huawei deelt mee dat de Huawei Watch GT 5-serie een vanafprijs krijgt van 249 euro. Te koop bij Huawei zelf, met cadeau.

Andere producten

Verder deelt Huawei nog enkele andere producten, die enkel verkocht zullen worden via de webwinkel van Huawei zelf. Dit zijn de Huawei Watch D3, een smartwatch met ambulante bloeddrukmeting. Ook is er de Huawei Watch Ultimate Green Edition met geavanceerde sport- en expeditiefuncties en groen ontwerp. In het persbericht worden ook de Huawei MatePad Pro 12,2 inch en MatePad 12 X genoemd, maar hier wordt verder niet diep op ingegaan.