Huawei Watch GT 4 review: slim en stijlvol horloge

Huawei zit niet stil en heeft haar smartwatch portfolio vernieuwd met de Huawei Watch GT4-serie, in deze review duiken we in deze serie en kijken we of deze net zo prettig is als de GT3 van vorig jaar.

Huawei Watch GT 4 review

We hebben de Huawei Watch GT 4 in het wit met de wit lederen band op tafel liggen, de opvolger van de Huawei Watch GT 3. Dit horloge is met haar 41 millimeter de kleinste uit de GT4 serie, en is dan ook vooral bedoeld voor wie een wat kleinere pols heeft en geen zwaar horloge wenst. De 41 millimeter variant is er in drie kleuren, wit, goud en zwart. Uiteraard is er ook een 46 millimeter variant die iets zwaarder is en ook een ander kleurenpalet kent, namelijk groen, bruin en zwart.

Huawei Watch GT 4 in het gebruik

Huawei veranderde haar menustructuur in de GT3 al en ook hier op de GT4 zien we deze weer terug, qua stijl lijkt deze een beetje op dat van een Apple Watch. De GT4 heeft een fraai AMOLED scherm dat ook in het zonlicht nog goed afleesbaar is. Met twee keer op de grote knop drukken openen we het menu vol apps en functies, het horloge reageert snel op onze aanwijzingen en opdrachten. Wat fijn is is dat je ook berichtjes kunt lezen als notificatie op de GT4, zo blijf je altijd op de hoogte zonder dat je je smartphone hoeft te pakken.

Waar het horloge in is verbeterd is het tracken van je slaap en hartslagritme maar ook menstruatiecycli worden nauwkeuriger berekend. Allemaal doordat het horloge nu gebruik maakt van het TruSeen 5.5+ systeem. Ook kan het horloge je stressniveau bijhouden en je voorzien van een ademhalingsoefening als je deze nodig hebt.

Tijdens je workout blijf je op de hoogte van je voortgang via de ingebouwde speaker die je vertelt hoe je ervoor staat qua sportieve presetatie. Bij bijvoorbeeld het hardlopen vinden we ook een AI partner die met je mee traint waardoor je ook zonder hardloopmaatje een competitie element hebt.

Batterijgebruik

In de regel betekent een kleiner horloge ook een kleinere batterij maar Huawei heeft het voordeel van haar eigen HarmonyOS 4.0 dat zeer efficient met de batterij omspringt. Op een lading doen je gemiddeld 4 tot 5 dagen als je verbonden blijft met je smartphone en af en toe notificaties ontvangt. Let wel gebruik je het “Always On display” dan verkort je de batterijduur met circa de helft.

Huawei Health

De GT4-synchronisatie vereist het gebruik van de Huawei Health-app, die op een aangename manier al je stappen, slaapgegevens, activiteiten en overige metingen presenteert. Dit geavanceerde horloge ondersteunt niet alleen hartslagmetingen, maar ook SpO2- en lichaamstemperatuurmetingen.

In het overzicht van je vastgelegde activiteiten biedt de app een schat aan informatie, waaronder een gedetailleerde hartslaggrafiek, trainingsintensiteit en statistieken van je fiets- of hardloopsessie. Daarnaast omvat het een interactieve kaart met hoogtepunten van je activiteit, zoals het moment van de steilste stijging.

Huawei integreert ook een “Gezond Leven” programma in de app, waarin je dagelijks zes taken hebt om te voltooien. Deze taken variëren van op tijd opstaan en een glimlach op je gezicht toveren tot voldoende lichaamsbeweging en op tijd naar bed gaan. Wat fijn is is dat de Huawei Gezondheid-app gegevens ook direct naar Strava kan synchroniseren van je laatste workout.

Apps & watchfaces

Op het horloge vind je een aantal apps voorgeinstalleerd, denk dan vooral aan zaken als een kompas, een functie waarmee je je camera kunt bedienen en het weer. Ook vinden we een applicatie die op basis van je huidige gewicht en beweging kan adviseren over hoeveel calorieën je dient te nuttigen in een dag.

In de AppGallery van Huawei zijn enkele apps beschikbaar die het ontdekken waard zijn, je vindt die terug via Huawei Health app. Let wel dat de kwaliteit van de apps minder is dan dat van bijvoorbeeld een Android Wear horloge waardoor dit een beperkende factor kan zijn.

Een positief aspect is het uitgebreide aanbod van watchfaces. Binnen de Huawei Health-app kom je een uitgebreide lijst tegen met diverse stijlen van klokjes. Het is echter belangrijk op te merken dat, naast de gratis watchfaces, er ook een aanzienlijk aantal betaalde varianten beschikbaar zijn. Als je eerder een Huawei Watch hebt gehad en al een watchface hebt aangeschaft, kun je deze uiteraard ook gebruiken op je nieuwe apparaat.

Beoordeling

Huawei heeft met de GT4 wederom een stijlvol horloge uitgebracht die op software niveau is verbeterd en nauwkeuriger is dan haar voorganger. Qua hardware zijn er geen grote verschillen ten opzichte van de GT3 maar dat weerhoudt ons niet om toch voor de GT4 te kiezen. De GT4 heeft een vanafprijs van 249 euro voor zowel het 41 millimeter model als het 46 millimeter model.

De Huawei Watch GT 4 is verkrijgbaar bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel en Amazon.