Garmin onthult nieuwe Vivoactive 5 en Tactix 7 AMOLED smartwatches

Aan het portfolio van Garmin zijn twee nieuwe smartwatches toegevoegd. Eerder zagen we ook al nieuwe modellen. Nu zijn het de Vivoactive 5 en de Tactix 7 AMOLED.

Garmin Vivoactive 5

Garmin heeft het aanbod van smartwatches wederom uitgebreid. Zagen we eerder deze maand de nieuwe Garmin Venu 3. Nu is het tijd voor twee nieuwe modellen. Allereerst de Garmin Vivoactive 5. Deze nieuwe smartwatch heeft alles aan boord om je te voorzien van alle noodzakelijke informatie over je gezondheid.

´╗┐

We zien hierbij verschillende functies terug die we kennen van andere Garmin watches. Denk aan Body Battery en ook de verschillende verbeteringen die de Venu 3 kreeg, zijn op de Garmin Vivoactive 5 aanwezig. Zo wordt getoond hoeveel slaap je het beste kunt nemen, en wordt ook de slaap bijgehouden.

Er is een 1,2 inch AMOLED-scherm, maar je kunt ook de knoppen aan de rechterkant gebruiken. Verder heb je maximaal 11 dagen batterijduur in smartwatchmodus en houd je gemakkelijk al je workouts bij. Iedere ochtend kun je het ochtendrapport krijgen met een overzicht van je afgelopen nacht en wat de komende dag brengt. De Vivoactive 5 houdt je hartslag bij, net als je stress en desgewenst ook de menstruatiecyclus. Het horloge heeft een rolstoelmodus voor mensen in een rolstoel en ook zijn er mindfulness ademhalingsoefeningen.

De Garmin Vivoactive 5 is verkrijgbaar bij Coolblue voor een bedrag van net geen 300 euro.

Garmin Tactix 7 AMOLED

Een ander nieuw horloge is de Garmin Tactix 7 AMOLED. Dit is een variant van de andere smartwatches uit de Tactix 7-serie, maar zoals de naam al aangeeft, met een AMOLED-scherm. Het horloge is in zwart uitgevoerd en heeft een batterijduur van 31 dagen. Je kunt kiezen voor een groene of witte zaklamp, waarbij het scherm van het horloge geactiveerd wordt. De prijs van het horloge komt uit op 1399,99 euro.