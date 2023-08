Revolut voor gratis betaalrekening start uitrol Nederlandse IBAN

Nederlandse gebruikers van de online bank Revolut kunnen vanaf vandaag aanspraak maken op een Nederlands IBAN-nummer. Eerder werd voor de gratis betaaldienst, waarbij je ook een gratis creditcard kunt activeren, een Litouws rekeningnummer gebruikt.

Nederlandse IBAN bij Revolut

Revolut is een erg handig en tevens gratis platform waarop je een gratis bankrekening kunt openen. In onze Revolut review hebben we de voordelen van de applicatie uitgebreid besproken. Zo kun je een virtuele wegwerp creditcard aanmaken, waarmee je vrij anoniem betalingen kunt doen. Tevens kun je een betaalpas aanvragen, werkt het samen met Google Pay (en Garmin Pay) en kun je zonder extra transactiekosten je geld omwisselen naar een andere valuta. Ideaal, als je bijvoorbeeld in je Revolut-portemonnee wat Zweedse kronen of Britse ponden wilt hebben.

De bank vindt zijn oorsprong in Litouwen. Dat is in principe geen probleem, omdat je gewoon de euro gebruikt en je geld beschermd wordt volgens het garantiestelsel. Bij het aanmelden krijg je een Litouws IBAN-nummer. Nu maakt Revolut bekend dat het gaat beginnen met de uitrol van Nederlandse IBAN-nummers, waarbij dus de landcode NL gebruikt wordt. Dit zorgt ervoor dat betalingen nog naadlozer verlopen, waarbij je zonder vertragingen overschrijvingen kunt doen.

Revolut laat weten dat de overgang gefaseerd plaatsvindt. Gebruikers worden hierover ingelicht, waarna de uitrol start binnen circa twee maanden na het ontvangst van de e-mail. Je krijgt een seintje als je over bent naar het Nederlandse IBAN-nummer in Revolut, waarna je Litouwse rekeningnummer nog zes maanden actief blijft. Je dient als klant zelf contacten in te lichten over je nieuwe IBAN-rekeningnummer.

Ben je benieuwd naar Revolut, dan kun je je hier aanmelden.