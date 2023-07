Google wil mobiel betalen mogelijk maken zonder NFC

Google Wallet is de betaal-app van Google. Deze werkt via NFC, waarbij je middels zo’n verbinding mobiel kunt betalen. Echter werkt Google nu aan een techniek waarbij je zonder NFC toch mobiel kunt betalen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een andere techniek.

Mobiel betalen zonder NFC

Google gaat het mogelijk maken om mobiel te betalen zonder NFC. De technologie die hiervoor gebruikt wordt, kunnen we terug gaan zien in Google Wallet. Dit is de eigen betaal-app van Google. Het betalen met de smartphone gaat nu nog middels een NFC-verbinding. Hierbij dient de smartphone tegen of in de buurt van de betaalterminal gehouden te worden. De nieuwe techniek die Google nu benoemt werkt net wat anders.

Hoewel veel smartphones tegenwoordig NFC aan boord hebben, wil Google mobiel betalen voor een nog grotere groep beschikbaar stellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van SoundWave. Dit zijn audiosignalen die voor het menselijk oor niet hoorbaar zijn. Deze audiosignalen kunnen communiceren met het betaalapparaat. Je hoeft bij een betaling enkel een QR-code te scannen, waarna het specifieke audiosignaal ervoor zorgt dat de overdracht plaats kan vinden. Wel moeten zowel dan de smartphone als de betaalterminal beschikken over de ondersteuning voor deze techniek.

Google kondigt de functionaliteit als eerst aan voor Braziliƫ. Het is niet bekend wanneer we de functionaliteit eventueel hier kunnen verwachten.