Netflix voert betalen voor delen van account breder in

In verschillende landen moesten gebruikers van Netflix al extra betalen als zij hun account wilde delen met anderen. Nu wordt het naar meer landen uitgerold. Wanneer is Nederland aan de beurt?

Betalen voor het delen van je account

Maandenlang gaan al berichten rond over het delen van je account in Netflix. De streamingdienst weet dat dit gebeurd, maar wil daar nu ook zelf aan verdienen. Het is namelijk lang niet altijd het geval dat mensen hun account delen met mensen binnen het zelfde huishouden, maar met bijvoorbeeld vrienden, collega’s of familieleden. In sommige landen experimenteert de berichtendienst al met het in rekening brengen van een extra bedrag aan gebruikers die hun account delen. De dienst maakt bekend dat het nu tijd is voor een volgende stap.

Vanaf eind juni zal deze grote wijziging ook doorgevoerd gaan worden in de Verenigde Staten. Hiermee lijkt de kans groot dat ook andere landen in de toekomst zullen gaan volgen. Officieel zijn de prijzen voor de VS nog niet bekend gemaakt, maar het is de verwachting dat dezelfde tarieven zullen gaan gelden als voor Canada. We hebben al verschillende prijzen gezien. Zo kun je in Spanje voor 5,99 euro een extra account toevoegen. In Portugal ligt dit bedrag duidelijk lager, 3,99 euro per maand. Overigens kun je met het Premium abonnement twee subaccounts aanmaken, bij het standaard abonnement één en bij basis geen enkel account.

Wanneer iemand uit een aangemaakt huishouden, weg wil uit het huishouden met het Netflix account, en zelf een account aanmaken, dan kan dat eenvoudig geregeld worden. Onder andere de favorieten en de kijklijst kunnen direct overgeheveld worden naar het nieuwe account.

Netflix benadrukt verder dat de abonnementsvorm met reclame, dat verkrijgbaar is in verschillende landen, goed scoort. De inkomsten liggen voor de streamingdienst hiervan door de advertentie-inkomsten hoger, dan bij klanten met een betaald abonnement zonder reclame.