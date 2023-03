Streaminggids week 13 – 2023: dit is er nieuw op Netflix en meer

We hebben weer een overzicht van de leukste en nieuwste series, films en documentaires op de streamingsdiensten. Dit vind je nieuw op Netflix, Disney+ en andere streamingsdiensten in week 13 van 2023.



Netflix

Luizenmoeder de Film

Nadat directeur Anton is weggevallen proberen juf Ank en haar collega’s de school weer op de rit te krijgen. Maar dat gaat niet zonder problemen.

Unstable (seizoen 1)

Een biotechnologisch genie probeert zich te herpakken uit zijn verdriet met de hulp van zijn zoon. Hij probeert te ontsnappen aan de schaduw van zijn vader en het familiebedrijf te redden.

Murder Mystery 2

Nick en Audrey Spitz, nu privé-detectives die hun eigen bureau beginnen, belanden in het midden van een internationaal onderzoek wanneer een vriend wordt ontvoerd.

Copycat Killer (seizoen 1)

Wanneer een reeks gruwelijke moorden een stad in chaos stort, moet een vasthoudende aanklager zich schrap zetten voor een kat-en-muisspel tegen een gevaarlijke manipulator.

Pathé Thuis

Boiling Point

Een chef-kok balanceert tussen meerdere persoonlijke en professionele crises in een populair restaurant in Londen.

Disney+

Kindred (seizoen 1)

Een jonge aspirant-schrijfster ontdekt geheimen over het verleden van haar familie wanneer ze op mysterieuze wijze heen en weer wordt getrokken in de tijd naar een 19e-eeuwse plantage.

Rye Lane

Twee twintigers, die allebei een slechte scheiding achter de rug hebben, komen in de loop van een bewogen dag in Zuid-Londen met elkaar in contact – ze helpen elkaar om te gaan met hun vervelende exen en herstellen mogelijk hun geloof in romantiek.

Videoland

Temptation Island Love or Leave (seizoen 4)

In Italie gaan vier koppels op zoek naar elkaar, of een ander die beter bij hen past. Zonder verleiders maar met vrijgezellen die echt een serieuze relatie zoeken.

HBO Max

Succession (seizoen 4)

Volg het leven van de familie Roy terwijl ze nadenken over hun toekomst zodra hun ouder wordende vader zich begint terug te trekken uit het media- en entertainmentconglomeraat dat ze bezitten.