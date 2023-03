Streaminggids week 12 – 2023: dit is er nieuw op Netflix en meer

Een overzicht van de leukste en nieuwste films, series en documentaires op de streamingsdiensten. Dit vind je nieuw op Netflix, Disney+ en andere streamingsdiensten in week 12 van 2023.



Netflix

Invisible City (seizoen 2)

Een milieuagent ontdekt een verborgen wereld van mythologische entiteiten uit de Braziliaanse folklore. Hij vindt een verband tussen de mysterieuze verschijning van een dode rivierdolfijn op een strand van Rio de Janeiro en de dood van zijn geliefde vrouw.

The Night Agent (seizoen 1)

Terwijl hij een noodlijn monitort, beantwoordt een waakzame FBI-agent een oproep die hem in een dodelijke samenzwering stort waarbij een mol in het Witte Huis betrokken is.

The Kingdom (seizoen 2)

Na de moord op zijn running mate wordt een controversiële televangelist de Argentijnse presidentskandidaat. Maar niets aan hem is zo heilig als hij lijkt.

You (seizoen 4)

Een gevaarlijk charmante, intens obsessieve jongeman gaat tot het uiterste om zich te mengen in het leven van degenen voor wie hij in de ban is.

Pathé Thuis

Living

In Londen, 1953. Mr. Williams, een ervaren ambtenaar, is een belangrijk onderdeel van de bureaucratie van de stad, die na de Tweede Wereldoorlog worstelt met de wederopbouw. Bedolven onder papierwerk op kantoor en eenzaam thuis, voelt zijn leven al lang leeg en zinloos aan. Dan dwingt een verwoestende medische diagnose hem de balans op te maken en te proberen enige voldoening te grijpen voordat die voorgoed buiten bereik komt.

Disney+

The Banshees of Inisherin

Twee levenslange vrienden bevinden zich in een impasse wanneer een van hen hun relatie abrupt beëindigt, met alarmerende gevolgen voor beiden.

Videoland

L.A.’s Finest (seizoen 1-2)

Syd Burnett heeft haar ingewikkelde verleden achter zich gelaten om LAPD-detective te worden. Samen met haar nieuwe partner Nancy McKenna, een werkende moeder met een even ingewikkeld verleden, moet Syd onderzoeken of haar onverbloemde levensstijl een groter persoonlijk geheim verbergt. Deze twee vrouwen zijn het niet over veel zaken eens, maar ze vinden een gemeenschappelijke basis als het erom gaat de gevaarlijkste criminelen van Los Angeles aan te pakken.

HBO Max

Perry Mason (seizoen 2)

Mason leeft als een goedkope privédetective en wordt achtervolgd door zijn oorlogservaringen in Frankrijk en lijdt onder de gevolgen van een gebroken huwelijk. L.A. is booming terwijl de rest van het land herstelt van de Grote Depressie – maar een ontvoering die heel verkeerd afloopt leidt ertoe dat Mason een gebroken stad blootlegt terwijl hij de waarheid van de misdaad ontdekt.