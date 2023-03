Streaminggids week 10 – 2023: dit is er nieuw op Netflix en meer

Begin maart met een overzicht van de leukste en nieuwste films, series en documentaires op de streamingsdiensten. Dit vind je nieuw op Netflix, Disney+ en andere streamingsdiensten in week 10 van 2023.



Netflix

Outlander (seizoen 6)

Het verhaal van Claire Randall, een getrouwde gevechtsverpleegster uit 1945 die op mysterieuze wijze terug in de tijd wordt geslingerd naar 1743, waar ze onmiddellijk in een onbekende wereld wordt gegooid waar haar leven wordt bedreigd. Wanneer ze gedwongen wordt te trouwen met Jamie, een ridderlijke en romantische jonge Schotse krijger, ontbrandt een passionele affaire die Claire’s hart verscheurt tussen twee enorm verschillende mannen in twee onverzoenlijke levens.

MH370: The Plane that Disappeared (seizoen 1)

In 2014 verdwijnt een vliegtuig met 239 mensen aan boord van de radar. Deze documentaire onderzoekt een van onze grootste moderne mysteries: Vlucht MH370.

You (seizoen 4)

Een gevaarlijk charmante, intens obsessieve jongeman gaat tot het uiterste om zich te mengen in het leven van degenen voor wie hij in de ban is.

The Glory (seizoen 2)

Na een jeugd getekend door pijn en geweld, zet een vrouw een zorgvuldig geplande wraakactie in gang.

Pathé Thuis

M3GAN

Een briljante roboticus van een speelgoedbedrijf gebruikt kunstmatige intelligentie om M3GAN te ontwikkelen, een levensechte pop die geprogrammeerd is om zich emotioneel te binden aan haar pas wees geworden nichtje. Maar wanneer de geprogrammeerde pop te goed werkt, wordt ze overbezorgd over haar nieuwe vriend, met angstaanjagende gevolgen.

Disney+

The Mandalorian (seizoen 3)

Na de val van het Galactische Rijk heeft de wetteloosheid zich door het heelal verspreid. Een eenzame revolverheld baant zich een weg door de uithoeken en verdient zijn brood als premiejager.

Amazon Prime Video

All-in: Team Jumbo-Visma (seizoen 1)

Het wielerteam van Jumbo-Visma wordt een jaarlang gevolgd in deze documentaire op Amazon Prime. Neem een kijkje achter de schermen van deze succesvolle wielerploeg.

Videoland

Married at First Sight USA (seizoen 16)

Gebaseerd op een Deense hitserie, nemen mensen deel aan een extreem experiment: Ieder gaat een wettelijk huwelijk aan met een compleet vreemde. Specialisten – waaronder een spiritualist, een relatiecoach en een socioloog – gebruiken wetenschappelijke koppelingsmethoden om elk koppel te bepalen, dat elkaar tot de trouwdag niet heeft ontmoet of contact met elkaar heeft gehad.

The Blacklist (seizoen 10)

Raymond “Red” Reddington, een van de meest gezochte vluchtelingen van de FBI, geeft zich persoonlijk over op het hoofdkwartier van de FBI in Washington D.C.Hij beweert dat hij en de FBI dezelfde belangen hebben: het oppakken van gevaarlijke criminelen en terroristen. In de afgelopen twee decennia heeft hij een lijst gemaakt van criminelen en terroristen die het belangrijkst zijn, die de FBI niet kan vinden omdat ze niet weten dat ze bestaan. Reddington noemt dit “De Zwarte Lijst”. Reddington wil meewerken, maar staat erop dat hij alleen spreekt met Elizabeth Keen, een beginnende FBI profiler.

HBO Max

Perry Mason (seizoen 2)

Mason leeft als een goedkope privédetective en wordt achtervolgd door zijn oorlogservaringen in Frankrijk en lijdt onder de gevolgen van een gebroken huwelijk. L.A. is booming terwijl de rest van het land herstelt van de Grote Depressie – maar een ontvoering die heel verkeerd afloopt leidt ertoe dat Mason een gebroken stad blootlegt terwijl hij de waarheid van de misdaad ontdekt.

Rain Dogs (seizoen 1)

Een wild en punky verhaal over de liefde van een moeder voor haar dochter, over diepgewortelde en gepassioneerde vriendschappen, en over intelligentie gedwarsboomd door armoede en vooroordelen.