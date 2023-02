Netflix: zo gaat de streamingdienst je controleren op delen account

Wanneer je je account op Netflix nu deelt, is er niet zoveel aan de hand. Maar dit gaat veranderen. De streamingdienst gaat verschillende middelen inzetten om te voorkomen dat mensen hun account delen. Nu laat het bedrijf weten hoe het dit gaat controleren.

Netflix gaat delers account controleren

Al langere tijd gaat het bericht rond dat Netflix het delen van accounts aan wil pakken. Deel je je Netflix-account met anderen buiten je eigen huishouden, dan kan het zomaar zijn dat je hier binnenkort een bericht over krijgt van de streamingdienst. In sommige landen werd eerder al een test gedaan met het bijbetalen voor degenen die hun account delen, en ook heeft Netflix eerder Profieloverdracht uitgebracht, waarmee een profiel binnen een account compleet meegenomen kan worden naar een nieuw account.

Netflix laat nu weten hoe gebruikers die hun account delen gecontroleerd worden. Er zal gekeken worden naar verschillende zaken; waaronder het IP-adres, het apparaat-ID en de activiteiten van gebruikers. Zo kan bijvoorbeeld gedetecteerd worden of iemand binnen hetzelfde huishouden (via dezelfde WiFi-verbinding bijvoorbeeld) kijkt, of dat dit niet het geval is. Wanneer een profiel vaker vanaf een andere locatie kijkt, zal de beheerder van het account waarmee het account is aangemaakt, een e-mail of een sms krijgen. Hiermee kan de eigenaar het desbetreffende apparaat waarop Netflix gebruikt wordt, verifiëren. Er wordt een code getoond die binnen 15 minuten ingevuld moet worden. De verificatie kan periodiek herhaald worden, zo laat het bedrijf weten.

Een andere maatregel die Netflix neemt is het blokkeren van de toegang. Dit kan het geval zijn wanneer een apparaat niet binnen een tijd van 31 dagen content streamt via het WiFi-netwerk van de accountbeheerder. In dat geval krijgt de accountbeheerder wederom een mail met daarin de optie om maandelijks extra te betalen om zo het apparaat weer toegang te geven tot de streamingdienst onder dat account. Netflix benadrukt dat het niet onverwacht kosten in rekening zal brengen.

