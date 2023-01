Netflix draait duimschroeven aan voor wachtwoord- en account delen

Er gaat definitief wat veranderen bij Netflix. De streamingdienst kwam eerder al in het nieuws over het feit dat het delen van je account aan banden wordt gelegd. Bij het delen van de nieuwe kwartaalcijfers is hier nu meer informatie over gegeven.

Betalen voor delen van je Netflix-account

Al langer is duidelijk dat streamingdienst Netflix wil optreden tegen gebruikers die hun account delen met mensen buiten hun eigen gezin. In verschillende landen wordt een test gedaan met het legaal delen van je account, tegen een meerprijs. Degenen met een Standaard of Premium-abonnement bij de videodienst, kunnen twee profielen toevoegen met wie ze niet samenwonen. Elk heeft dan een eigen profiel, met eigen persoonlijke aanbevelingen, een login en een wachtwoord.

Netflix laat weten dat ze in het eerste kwartaal de landen waarin je tegen betaling je account kunt delen, willen uitbreiden. Netflix zegt hierover het volgende; “Hoewel onze servicevoorwaarden het gebruik van Netflix beperkten tot één huishouden, erkennen we dat er leden zijn die hun accounts breder delen,… Nu we betaald delen uitrollen, zullen leden in veel landen ook de mogelijkheid hebben om extra te betalen als zij hun Netflix-account willen delen met mensen met wie ze niet samenwonen.”

Netflix verwacht dat het aantal abonnees terugloopt met deze maatregel, maar zich later weer zal herstellen. Dit is ook de ervaring die de streamingdienst heeft met de test in Latijns-Amerika. Een exacte datum waarop de uitbreiding van landen er aan komt, dat is er nog niet, maar aangezien gesproken wordt over Q1 2023, lijkt het erop dat de bijbetaling in april een feit is. Eerder dook al wat informatie op over hoe Netflix dit wil gaan controleren.

