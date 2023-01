Een fris overzicht van de nieuwste films en series op jouw favoriete streamingsdienst. Deze films en series vind je vanaf week 3 van 2023 nieuw op Netflix, Pathé Thuis, Disney+ en meer.

Netflix

That ’90s Show (seizoen 1)

Het is 1995 en Leia Forman, dochter van Eric en Donna, bezoekt haar grootouders voor de zomer. Daar maakt ze kennis met de nieuwe generatie Point Place kinderen. Onder het toeziend oog van Kitty en de strenge blik van Red. Seks, drugs en rock ’n roll sterven nooit, ze veranderen alleen van kleding.

Bake Squad (seizoen 2)

Deskundige bakkers verheffen desserts met nieuwe ideeën in een epische uitvoering. De wedstrijd is nu aangebroken om klanten voor zich te winnen die zeer speciale lekkernijen nodig hebben.

Fauda (seizoen 4)

Een Israëlische topagent keert terug uit zijn pensioen om te jagen op een Palestijnse militant die hij dacht te hebben gedood, wat een chaotische keten van gebeurtenissen in gang zet.

Alchemy of Souls (seizoen 2)

Een machtige tovenares in het lichaam van een blinde vrouw ontmoet een man uit een prestigieuze familie, die haar hulp wil om zijn lot te veranderen.

Trolley (seizoen 1)

Een plotselinge tragedie haalt de vrouw van een gemeenteraadslid uit haar privéleven en dwingt haar om familiegeheimen en haar eigen verontrustende verleden onder ogen te zien.

Pathé Thuis

Les Passagers de la Nuit

De wind van verandering waait in de verkiezingsnacht en de Fransen bestormen opgetogen de straten. Maar Élisabeth heeft moeite om de algemene stemming van optimisme te delen. Haar huwelijk loopt op de klippen en ze zal nu haar gezin moeten onderhouden.

Wild Port of Europe

De Wild Port of Europe neemt je mee in een onverwacht verhaal over de dieren die leven in een van Europa’s drukste havengebieden. Van egels en bunzingen tot kleine mantelmeeuwen, een torenvalk, konijnen en zelfs zeehonden, ontdek hoe deze dieren hun weg vinden in een landschap dat voortdurend verandert door menselijke invloeden.

Disney+

Idina Menzel: Which Way to the Stage?

Documentaire over het leven en de carrière van Tony-winnares Idina Menzel, met als hoogtepunt een concert in Madison Square Garden in haar woonplaats New York City na een nationale tournee.

Videoland

H3L (seizoen 5)

De nieuwe kinderen Tess en haar broer Thomas zijn net in klas H3L. Ze leren snel de leuke Roos kennen, de rebelse Olivier en zijn beste vriend Faiz. Hoe zullen ze zich in de groep plaatsen en zich staande houden in H3L? Tess houdt bovendien een videodagboek bij waarin ze over haar klasgenoten vertelt, en dat is niet altijd positief.