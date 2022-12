Netflix: het delen van je account eindigt in 2023

Het hing al langer in de lucht dat Netflix iets zou doen aan het delen van accounts, nu heeft het streamingplatform de volgende stap gezet. Bronnen melden dat het begin 2023 gedaan is met het gratis delen van je account op Netflix.

Einde aan gratis delen van Netflix

Het delen van een Netflix-account wordt door vele gebruikers van het streamingplatform gedaan. Dat weet Netflix natuurlijk ook. Daar werd niet veel aan gedaan door het bedrijf, maar dat gaat met ingang van 2023 echt veranderen, zo meldt The Wall Street Journal. Het delen van een account zorgt voor anderen dat ze geen apart abonnement af hoeven te sluiten en daarmee weer kosten besparen, maar er zal hard opgetreden worden tegen deze manier van delen. De Britse overheid heeft vandaag een waarschuwing uitgegeven van dat het delen van je Netflix- of Disney+ account illegaal is, wat betekent dat Britten die zich hier schuldig aan maken zelfs aangeklaagd kunnen worden.

Netflix zal volgens WSJ hard optreden tegen degenen die hun account delen met anderen. Dit geldt niet voor degenen die deel uitmaken van het huishouden van de eigenaar van het account. Hiervoor wordt door Netflix naar verschillende factoren gekeken om dit te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan IP-adressen, apparaat ID’s en de activiteit van accounts. Toch is het nog afwachten hoe Netflix precies te werk gaat. Dat er een keer een ander toestel of dergelijke gebruikt wordt, betekent niet dat het niet tot één huishouden behoort. Eerder ging het bericht al rond over het werken met verificatiecodes.

Hoeveel de toeslag is voor degenen die gebruik maken van een gedeeld account is nog niet bekend. Het vermoeden is dat dit uitkomt op een bedrag van 3,00 euro per maand. Netflix voert al testen uit waarmee het delen van accounts beperkt wordt. Dit is -nu nog- niet in Nederland en België het geval. Netflix zal overigens ook op een andere manier proberen nieuwe leden aan te trekken. Het bedrijf werkt aan een nieuwe abonnementsvorm die goedkoper is dan het huidige aanbod, maar wel reclame toont.