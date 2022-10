Netflix: gedeelde accounts worden geverifieerd met verificatiecode

Er is een hoop om te doen; de nieuwe plannen van Netflix om kosten in rekening te brengen aan degenen die een account delen met anderen. Nu wordt er meer over duidelijk; de streamingdienst zal werken met verificatiecodes.

Netflix: verificatiecodes voor gedeelde accounts

Al langere tijd gaan er berichten rond dat streamingdienst Netflix het delen van accounts aan banden wil leggen. Vorige week werd het definitief. Degenen die zich hier ‘schuldig’ aan maken zouden van Netflix kosten opgelegd krijgen. De Consumentenbond heeft vorige week laten weten hier fel op tegen te zijn en nu reageert Netflix hierop. Volgens Netflix zullen gebruikers geen kosten voorgeschoteld krijgen als zij hun account in het buitenland gebruiken, of wanneer deze voor een langere periode op een ander adres gebruikt wordt. Wel zullen er andere maatregelen genomen worden, zo meldt de dienst.

Het bedrijf wil het delen van accounts inperken, en zal een toeslag in rekening brengen wanneer een ander huishouden gebruik maakt van het account van de eigenaar van het account. Netflix zal middels verificatiescodes gaan controleren of dit het geval is. Deze codes worden ‘soms’ gevraagd en komen binnen per e-mail of SMS. Deze moeten dan binnen 15 minuten ingevoerd worden.

Vanaf 2023 zullen de nieuwe maatregelen van kracht worden, zo heeft Netflix eerder bekend gemaakt.