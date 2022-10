Voor de komende week pakken de streamingsdiensten weer uit met nieuwe documentaires, series en films. Deze films en series vind je vanaf week 42 van 2022 nieuw op Netflix, HBO Max en Pathé Thuis.

Netflix

Once Upon a Small Town (seizoen 1)

Tegen zijn zin verhuist een dierenarts uit de grote stad naar het platteland, waar hij een politieagente ontmoet, een ingewijde van de stad met een vriendelijk geheim.

Somebody Feed Phil (seizoen 6)

“Everybody Loves Raymond” bedenker Phil Rosenthal reist de wereld rond om te genieten van de lokale keuken en cultuur van Bangkok, Lissabon, Mexico City en meer. In seizoen 6 doet Phil onder andere Kroatie en andere steden aan, vanaf dinsdag op Netflix.

The School for Good and Evil

De beste vriendinnen Sophie en Agatha navigeren door een betoverde school voor jonge helden en schurken – en bevinden zich aan weerszijden van de strijd tussen goed en kwaad.

Descendant

De bewoners van Africatown in Mobile, Alabama, vertellen al generaties lang verhalen over hun afkomst. Hun gemeenschap werd gesticht door tot slaaf gemaakte voorouders die in 1860 werden vervoerd aan boord van het laatst bekende en illegale slavenschip Clotilda. Hoewel het schip bij aankomst opzettelijk werd vernietigd, werden de herinnering en de erfenis niet vernietigd. Nu biedt de langverwachte ontdekking van de resten van de Clotilda deze gemeenschap een tastbare band met hun voorouders en een bevestiging van een geschiedenis die zovelen probeerden te begraven.

Barbarians (seizoen 2)

Het lot van drie mensen is verweven in de Slag bij het Teutoburgerwoud in 9 na Christus, waarbij Germaanse strijders de verspreiding van het Romeinse Rijk een halt toeroepen.

Pathé Thuis

Nowhere

Wanneer André, een 54-jarige vrachtwagenchauffeur, de dakloze tiener Thierry betrapt bij een inbraak, ontstaat er een ongewone maar diepe vriendschap tussen twee dolende zielen. Samen gaan ze op zoek naar Thierry’s moeder, die hij nooit heeft gekend.

The Black Phone

Finney Blake, een verlegen maar slimme 13-jarige jongen, wordt ontvoerd door een sadistische moordenaar en opgesloten in een geluidsdichte kelder waar schreeuwen weinig zin heeft. Wanneer een afgesloten telefoon aan de muur begint te rinkelen, ontdekt Finney dat hij de stemmen van de vorige slachtoffers van de moordenaar kan horen. En zij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat wat hen is overkomen niet met Finney gebeurt.

HBO Max

The Impossible

In december 2004 beginnen het hechte gezin Maria, Henry en hun drie zonen aan hun wintervakantie in Thailand. Maar de dag na Kerstmis verandert de idyllische vakantie in een onbegrijpelijke nachtmerrie wanneer een angstaanjagend gebrul opstijgt uit de diepten van de zee, gevolgd door een muur van zwart water die alles op zijn weg verslindt. Hoewel Maria en haar familie hun donkerste uur tegemoet gaan, verzachten onverwachte blijken van vriendelijkheid en moed hun angst.

The Vow (seizoen 2)

De docuserie The Vow volgt mensen die nauw betrokken zijn bij de groep NXIVM – die wordt geconfronteerd met verschillende aanklachten, waaronder sekshandel en samenzwering tot afpersing door de loop van enkele jaren.

Amazon Prime Video

The Peripheral

Volg Flynne Fisher, een vrouw die probeert de stukjes van haar gebroken familie bij elkaar te houden in een vergeten hoek van het Amerika van morgen. Flynne is slim, ambitieus en gedoemd. Ze heeft geen toekomst. Totdat de toekomst haar komt halen.

Good Night Oppy

Het inspirerende ware verhaal van Opportunity, een rover die naar Mars werd gestuurd voor een missie van 90 dagen, maar uiteindelijk 15 jaar overleefde. Volg de baanbrekende reis van Opportunity op Mars en de opmerkelijke band tussen een robot en haar mensen op miljoenen kilometers afstand.