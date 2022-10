Netflix introduceert goedkoper abonnement met advertenties in Europa

Streamingdienst Netflix komt met een nieuw abonnement, met advertenties. Dit in ruil tegen een lager maandbedrag. De dienst is vanaf 3 november beschikbaar en komt naar Europa. Wat gaat het kosten?

Netflix met reclame

Al maandenlang gaan er berichten rond over een nieuw Netflix-abonnement, waarbij je advertenties te zien krijgt. Hiermee kunnen de maandelijkse kosten voor een Netflix-abonnement gedrukt worden. Het doel is daarnaast om de toegang tot Netflix laagdrempeliger te maken, waardoor dit ook weer goed is voor het ledenbestand van de videodienst.

Duidelijk is nu dat deze abonnementsvorm er definitief komt. Netflix zal de dienst ook uitbrengen in Europa; maar Nederland en België zitten hier (nog) niet bij. Vanaf 3 november is de dienst beschikbaar in de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Australië, Brazilië, Canada, Mexico, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk. Bestaande abonnementsvormen worden niet aangepast en gaan ook niet weg, zo meldt de dienst. Wel zal het bestaande Basis-abonnement geüpgraded worden naar 720p beeldkwaliteit, wat nu 480p is.

Het abonnement met reclame toont circa vier tot vijf minuten reclame per uur. Daarnaast is content beschikbaar in 720p HD-kwaliteit en kan gekeken worden op maximaal 1 scherm tegelijkertijd. Netflix laat weten dat in het begin enkele films en series door problemen met de licentie niet beschikbaar zijn, maar hier wordt volgens de dienst aan gewerkt. Netflix geeft klanten met dit abonnement onbeperkt toegang tot de mobiele games van het bedrijf, maar de download-button om bijvoorbeeld films offline te downloaden voor in het vliegtuig of elders, is niet beschikbaar.

Doordat de dienst in verschillende Europese landen verschijnt, weten we ook direct de prijzen. In Duitsland gaat deze abonnementsvorm bij Netflix 4,99 euro per maand kosten. In Frankrijk ligt de prijs een euro hoger, en betaal je 5,99 euro per maand. Prijzen voor Nederland en België zijn er nog niet, maar we weten dat Nederland doorgaans dezelfde prijzen heeft als Duitsland, terwijl België doorgaans dezelfde prijzen heeft als Frankrijk. Dit zou dus kunnen betekenen dat, als deze prijzen doorgetrokken worden, de dienst in Nederland 5 euro gaat kosten, in België 6 euro. Het is niet bekend wanneer de dienst in meer landen beschikbaar komt.

Zou jij een Netflix-abonnement met reclame voor deze prijs overwegen? Laat het weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.