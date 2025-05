Streaminggids mei 2025: nieuw op Videoland, Netflix en meer

Een nieuwe maand! Dat betekent nieuwe titels op de streamingdiensten. DroidApp zet de nieuwe titels van Videoland, Netflix en andere videoplatformen voor je op een rij in de nieuwe Streaminggids van mei 2025.

Streamingtips voor mei

Het begin van de zomer is ingezet, maar volgende week wordt het minder zonnig. Dus misschien breng je toch weer wat meer tijd door op de streamingdiensten. Gelukkig hebben de verschillende netwerken nieuwe titels toegevoegd aan de platformen. In onze Streaminggids van mei zetten we de nieuwe titels voor je op een rij.

Netflix

Bij Netflix zien we nieuwe titels uit binnen- en buitenland. Denk aan Blood of Zeus, seizoen 3, The Four Seasons of Off Track 2. De Nederlandse serie ‘Voetbalouders’ kun je vanaf 16 mei streamen op Netflix. 28 mei staat F1: The Academy klaar op het platform.

Videoland

Ben je abonnee van Videoland, dan kun je je ook vermaken met de nodige nieuwe titels. Kopen zonder Kijken België is vanaf 5 mei te streamen, de Eurovision Special van ‘Make Up Your Mind’ een kleine week later. Op 22 mei start ‘Het perfecte plaatje op reis’. In mei komen oogde films ‘Taken’, ‘La La Land’ en ‘Robinson Crusoe’ online. Het tweede seizoen van Schiphol Airport kun je vanaf 20 mei bingewatchen.

HBO Max

Op HBO Max kun je de nieuwe misdaadthriller Duster kijken. Het is het eerste seizoen van de nieuwe serie. Ook Louisa & Rowan: Terug naar het Kamp is vanaf 22 mei te vinden op HBO. De Nederlandse dramafilm Tegendraads vind je vanaf 19 mei online. Verder kun je verschillende wielrenwedstrijden volgen, zoals de Giro d’Italia. Ook het Roland Garros tennistoernooi en UFC vind je op HBO Max.

Disney+ en Amazon Prime Video

Het eerste seizoen van ‘Star Wars: Tales of the Underworld’ is vanaf 4 mei te streamen bij Disney+; Grey’s Anatomy komt met seizoen 21 op Disney+ te staan deze maand. Abonnees van Amazon Prime Video kunnen het vierde seizoen van Clarkson’s Farm bekijken, net als de film Den of Thieves: Pantera en Better Man.