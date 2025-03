Streaminggids maart 2025: nieuw op Videoland, Netflix en meer

Iedere maand delen we de Streaminggids met je. Hierin staan de titels die nieuw zijn op de streamingdiensten. Welke titels worden toegevoegd aan Netflix, Videoland en andere streamingdiensten?

Streamingtips voor maart

In februari hebben we de eerste zonnige dagen gezien, en hopelijk zet dat in maart door. Mocht het onverhoopt toch maar regenachtig blijven, dan kun je je ook deze maand weer vermaken met de streamingdiensten. Er is door de platforms weer gewerkt aan nieuwe titels die je kunt bekijken. Vorige maand hadden we de Streaminggids februari, nu hebben we de Streaminggids van maart voor je klaarstaan.

Netflix

Op Netflix komen verschillende nieuwe titels online. Denk aan Love is Blind: Sweden, het tweede seizoen, en het zevende seizoen van Formula 1: Drive to Survive. De film Wonka, komt ook online, net als The Life List, Plankton: The Movie, Delicious en nog vele andere titels. Een overzicht met de beste nieuwe titels vind je hieronder.

Videoland

Videoland voegt ook de nodige titels toe aan het platform. Vanaf 21 maart is de Nederlandse serie ‘Bennie’ terug te vinden op het Nederlandse platform. De verwachtingen daarvan zijn hoog. Vanaf 24 maart komt er ook een nieuw seizoen online van ‘Kopen zonder Kijken’ en een dag later komt het nieuwe ‘LUBACH’ online te staan. Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe titels.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video voegt in maart ook nieuwe titels toe. De nieuwe film ‘Holland’ komt online op 27 maart. Op 7 maart is er de Nederlandse speelshow ‘Know Where To Hide’. Zes dagen later komt het derde seizoen van The Wheel of Time online. Het is een populaire serie op Amazon Prime Video. Verder vind je deze maand ‘Love Island Australia S6’, ‘Picture This’ en de nieuwe serie Paradise City online.

Disney+

De volledige series van Gilmore Girls zijn vanaf 1 maart te vinden op Disney+. De populaire film Vaiana 2 komt eveneens online, en wel vanaf 12 maart. Een week daarvoor is het tijd voor het eerste seizoen van de serie Daredevil: Born Again.

Naar welke titel kijk jij het meest uit?