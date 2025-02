De beste apps van januari 2025 (en het belangrijkste nieuws)

De eerste maand van het nieuwe jaar lijkt altijd veel langer te duren. Nu zit ‘ie er dan toch echt op, en brengen we je een nieuw overzicht. Wat was het belangrijkste nieuws van januari 2025 en wat zijn de beste Android-apps van deze maand?

Android in januari

Na alle lijstjes en mooie specials die we in december met je hebben gedeeld, was het in januari een stuk rustiger. Natuurlijk was daar Samsung, dat de Samsung Galaxy S25-serie aankondigde. Xiaomi toonde de nieuwe Redmi Note 14-serie, bij Poco zagen twee twee toestellen in de Poco X7-serie. OnePlus kwam ook met twee nieuwe high-end modellen, voorzien van gigantische batterij; de OnePlus 13 en ook de OnePlus 13R.

Verder was er opmerkelijk nieuws rondom weer-apps. Bekende Nederlandse weer-applicaties stappen naar de rechter voor de nieuwe KNMI-app. We namen deze apps mee in onze weer-app test 2024. En er was meer nieuws over weer-apps. De gegevens van gebruikers van Buienalarm zijn te koop aangeboden.

Reviews en specials

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ werd uitgebreid met deze toestellen:

Apps

Het was vrij rustig met app-nieuws. We hebben een overzicht voor je met de beste apps die we besproken hebben, van januari 2025.

WhatsApp

Natuurlijk is de meest gebruikte chat-app van Nederland het vermelden waard: WhatsApp. In januari werd de applicatie bijgewerkt met een nieuwe interface voor het bijlagen-venster, waarbij nieuwe icoontjes zijn doorgevoerd. De berichtendienst heeft in de afgelopen maanden wel meer verbeteringen doorgevoerd, en dit is er dus één van.

Weer.nl app

De app van Weer.nl is een vrij nieuwe weer-applicatie van Nederlandse bodem. Je hebt direct toegang tot de voorspelling van het weer. Dit voor de komende 14 dagen, en voor de komende uren. Je krijgt informatie over de neerslag, de wind en de temperatuur. Er is ook een radar waarop je kunt zien wat de verwachting is qua regen.

Telegram

Bij Telegram kun je sinds de Telegram januari-update aan de slag met diverse verbeteringen. Gebruikers krijgen een betere zoekfunctie, dankzij het gebruik van filters en handige opties. Daarbij is er een ingebouwde QR-code scanner en zijn er extra’s voor Premium-gebruikers.

DroidApp App

We hebben de DroidApp App voorzien van een update. Een probleem met de notificaties is opgelost, en achter de schermen hebben we nog diverse andere verbeteringen doorgevoerd. Je kunt de DroidApp App gratis downloaden. Je blijft ermee op de hoogte van het belangrijkste Android-nieuws en alles eromheen!