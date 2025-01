Xiaomi kondigt nieuwe Redmi Note 14-serie, Buds 6 en Watch 5

Xiaomi kondigde van de week de Poco X7-serie aan, nu is het tijd voor een volgende reeks toestellen. We maken kennis met de Xiaomi Redmi Note 14-serie. Net als voorgaande series bestaat de reeks weer uit een hoop toestellen. Daarbij zijn er nog enkele andere Redmi-producten aangekondigd.

Xiaomi Redmi Note 14-serie aangekondigd

Vijf toestellen worden toegevoegd aan het portfolio van het Chinese Xiaomi. De Redmi Note 14-serie is er, als opvolger van de Redmi Note 13-serie. De fabrikant belooft hierbij een mooie combinatie van duurzaamheid en fotografie. In totaal gaat het dus om vijf toestellen, met de namen Xiaomi Redmi Note 14, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro, Pro 5G en ook nog een Pro+ model.

De Redmi Note 14-serie is uitgerust met AI-camerasystemen die fotografie van hoge kwaliteit toegankelijk maken. De Pro-modellen hebben een 200MP AI-camerasysteem met optische beeldstabilisatie (OIS). Dit systeem mogelijkheden zoals 4x zoom.

De Redmi Note 14 en Redmi Note 14 5G hebben een 108MP camerasysteem. Aan de voorkant zijn alle modellen voorzien van geüpgradede selfiecamera’s van minimaal 20MP, waarbij de Pro-modellen een 32 megapixel lens bieden.

Duurzaam ontwerp voor dagelijks gebruik

Xiaomi zegt veel aandacht besteed te hebben aan de duurzaamheid van de Redmi Note 14-serie. De Pro-modellen hebben een All-Star Armor Structure die zorgt voor verbeterde val- en krasbestendigheid, met materialen zoals Gorilla Glass Victus 2 en aluminium composiet frames. Bovendien bieden de Pro+ 5G en Pro 5G-modellen een IP68-certificering, wat ze stof- en waterdicht maakt.

Vloeiende prestaties en lange batterijduur

De Redmi Note 14 Pro+ 5G is uitgerust met de nieuwe Snapdragon 7s Gen 3-processor en een 5110mAh-batterij met 120W HyperCharge. Andere modellen in de serie maken gebruik van MediaTek-chipsets, zoals de Dimensity 7300-Ultra en Helio G100-Ultra, in combinatie met grote batterijen tot 5500mAh. Alle toestellen zijn voorzien van long-cycle batterijen die hun capaciteit behouden na 1600 laadcycli.

Comfortabele kijkervaring

De Redmi Note 14-serie biedt een verbeterde kijkervaring met 120Hz displays die zorgen voor vloeiende overgangen. De Pro-modellen gaan een stap verder met een scherpe 1.5K-resolutie en een piekhelderheid tot 3000 nits, waardoor content altijd helder blijft, zelfs in fel daglicht.

Maar duurzaam of niet; de fabrikant laat zich met geen woord uit over wat je kunt verwachten aan updates.

De prijzen zetten we hieronder voor je neer.

Redmi Note 14 Pro+ 5G : €529,90

: €529,90 Redmi Note 14 Pro 5G : €449,90

: €449,90 Redmi Note 14 Pro : €349,90.

: €349,90. Redmi Note 14 5G : €299,90.

: €299,90. Redmi Note 14: €249,90

Andere producten

Xiaomi heeft in de Redmi-serie nog andere nieuwe producten gepresenteerd.

Redmi Buds 6: Gestroomlijnde audio-ervaring

De Redmi Buds 6 combineren stijl met hoogwaardige audioprestaties, zo belooft Xiaomi. Dankzij actieve ruisonderdrukking (ANC) met een diepte tot 49 dB en een dual-driver systeem bieden ze een rijk, dynamisch geluid en adaptieve transparantie-instellingen. Voor communicatie zorgt dual-mic AI-ruisonderdrukking voor helderheid, zelfs in winderige situaties. Met een batterijduur tot 10 uur op één lading (of 42 uur met de case) zijn ze geschikt voor langdurig gebruik. Deze oordopjes, beschikbaar in Cloud White, Night Black en Coral Green, bieden ook slimme functies zoals realtime batterijniveaus en handsfree fotografie via aanpasbare gebaren. De prijs komt uit op 45 euro.

Redmi Buds 6 Pro: Topklasse audio

De Redmi Buds 6 Pro zijn ontworpen voor veeleisende luisteraars. Met coaxiale triple drivers, waaronder dual tweeters en een 11 mm driver, bieden ze Hi-Res Audio Wireless-certificering en een diepe bas en scherpe hoge tonen. De ANC-functie reduceert geluiden tot 55 dB en blokkeert effectief afleidingen in het midden- en hoogfrequentiebereik. Gebruikers genieten van tot 9,5 uur speeltijd op één lading (36 uur met de case) en hebben toegang tot intuïtieve aanraakbediening en een aanpasbare equalizer. Verkrijgbaar in Glacier White, Space Black en het unieke Lavender Purple, die dankzij een speciale coating geschikt is voor langdurig gebruik. De Redmi Buds 6 Pro kost je 80 euro.

Redmi Watch 5: Alles-in-één smartwatch

De Redmi Watch 5 biedt een opvallend 2,07-inch AMOLED-scherm met een helderheid tot 1500 nits, ultradunne randen en een indrukwekkende screen-to-body ratio van 82%. De smartwatch heeft een batterijduur van 24 dagen en biedt meer dan 150 sportmodi, inclusief nauwkeurige tracking dankzij een ingebouwde 5-systeem GNSS. Met een premium aluminium frame, geüpdatete kroon en 5ATM waterbestendigheid is het horloge zowel stijlvol als functioneel. Gezondheidsfuncties, zoals hartslag- en slaaptracking, worden ondersteund door een verbeterd algoritme en stille, precieze haptische feedback. De smartwatch kost 110 euro.

De Redmi Note 14-serie is verkrijgbaar bij Bol.com en Belsimpel.