Xiaomi Redmi Note 13-serie en Redmi Watch 4 aangekondigd

Een nieuwe serie toestellen is aangekondigd door Xiaomi. We maken kennis met de Xiaomi Redmi 13-serie; een reeks toestellen die bestaan uit vijf toestellen. We zien onder andere ondersteuning voor 5G en een 200 megapixel camera. Tevens is de Xiaomi Redmi Watch 4 aangekondigd.

Xiaomi Redmi Note 13-serie officieel

Nadat eerder de vijf toestellen in de Xiaomi Redmi Note 13-serie eerder al werden aangekondigd voor verschillende regio’s, zijn de toestellen nu ook officieel voor ons land. Om het je gelijk wat moeilijk te maken; het zijn vijf toestellen, met de namen Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro, Note 13 5G en Note 13. Bepaalde toestellen hebben weer een overloop met elkaar.

Een opvallende eigenschap van de Redmi Note 13 Series is het verbeterde camerasysteem. De Pro-modellen zijn voorzien van een indrukwekkende ultra-high resolution 200MP camera met optische beeldstabilisatie (OIS). Daarnaast bieden deze modellen 2x/4x lossless zoom en geavanceerde functies zoals Tetra2 pixel-technologie voor heldere beelden in diverse omstandigheden. De basismodellen, Redmi Note 13 5G en Redmi Note 13, beschikken over een 108MP hoofdcamera met 3x lossless zoom en diverse FilmCamera filters voor aanpassingen.

Het AMOLED-scherm van de Redmi Note 13 Series moet de beste keuze zijn vanwege de helderheid en vernieuwingsfrequentie. De Redmi Note 13 Pro+ 5G en Redmi Note 13 Pro 5G hebben een 1.5K AMOLED-scherm met 1800 nits piekhelderheid, terwijl de overige modellen zijn uitgerust met een FHD+ AMOLED-scherm. De 120Hz beeldverversingsfrequentie zorgt voor een soepele gebruikerservaring.

Voor extra veiligheid tijdens langdurig gebruik hebben de Redmi Note 13 Series toestellen diverse oogbeschermingsfuncties en certificeringen zoals TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free en Circadian Friendly. Het ontwerp is voorzien van Corning Gorilla Glass Victus voor extra bescherming tegen vallen en krassen. De Redmi Note 13 Pro+ 5G biedt IP68 stof- en waterdichtheid, terwijl de andere modellen IP54 stof- en spatwaterdichtheid bieden.

Xiaomi voorziet de Redmi Note 13 Pro+ van een 120W laadsnelheid en een 5000 mAh accu. Daarbij is er een MediaTek Dimensity 7200 Ultra chipset. De Redmi Note 13 Pro 5G heeft een Snapdragon 7s Gen 2 chipset en 5100 mAh accu met 67W laden. Bij het normale Pro-model zien we een Helio G99 chip en 5000 mAh batterij met 67W laden. De andere modellen hebben eveneens een 5000 mAh batterij.

Met deze upgrades en verbeteringen streeft de Redmi Note 13 Series ernaar de geliefde Redmi Note Series naar nieuwe hoogten te brengen, waardoor gebruikers wereldwijd kunnen genieten van vlaggenschipfuncties tegen betaalbare prijzen. De Redmi Note 13 Pro+ 5G komt er vanaf 499,99 euro, de Note 13 Pro 5G vanaf 399,99 euro, de 13 Pro voor 349,99, de 13 5G voor 279,99 euro, de Note 13 voor 199,99 euro.

Redmi Watch 4

De nieuwste smartwatch-toevoeging aan de Redmi-serie, de Redmi Watch 4, kenmerkt zich door een vierkant 1,97″ AMOLED-scherm. Het ontwerp is elegant, met een middenframe van aluminiumlegering en de primeur van een roestvrijstalen OTS roterende kroon voor gebruiksgemak. Het horloge introduceert ook een handig snelsluitmechanisme voor het verwisselen van bandjes.

De functionaliteit van de Redmi Watch 4 wordt versterkt door een verbeterde 4-kanaals PPG-sensor voor nauwkeurige hartslagmeting en bloedzuurstofmonitoring. Sportliefhebbers kunnen kiezen uit meer dan 150 sportmodi, waaronder zes automatisch herkende activiteiten. De geavanceerde functies omvatten Bluetooth bellen, waarmee gebruikers oproepen kunnen beantwoorden door simpelweg hun hand op te steken en te tikken. Het horloge is verkrijgbaar in zilvergrijs of zwart met bijpassende band, of met banden in paars, donkercyaan of mintgroen. De prijs: 99,99 euro.

Redmi Buds 5 Pro

De Redmi Buds 5 Pro bieden een meeslepend geluid en diverse modi voor levensechte audio, zo belooft de fabrikant. Deze oordopjes ondersteunen LDAC, de toonaangevende Bluetooth codec voor draadloze oordopjes, en hebben tot 52dB actieve ruisonderdrukking (ANC). Met drie ANC-modi, een AI-adaptieve modus en drie transparantie modi kunnen gebruikers slim schakelen tussen verschillende luisteromgevingen. Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun audio-ervaring aan te passen met vijf EQ-profielen. De batterijduur zorgt voor tot 10 uur onafgebroken luistertijd en tot 38 uur met de case. Beschikbaar in zwart, wit en paars. De prijs komt uit op 69,99 euro.

Redmi Buds 5

De Redmi Buds 5 zijn ontworpen voor een verbeterde audio-ervaring, met 46dB ANC en drie modi die verschillende achtergrondgeluiden onderdrukken. Daarnaast bieden ze drie transparantie modi. De batterijduur komt uit op tot 10 uur ononderbroken luisteren en tot 40 uur gebruik met de case. Verkrijgbaar in zwart, wit en blauw, met een hoesje dat een matte buitenkant heeft en een glanzende binnenkant met een lichtstripontwerp. Voor de Buds 5 betaal je 39,99 euro.

Beide Redmi Buds 5 Series-producten ondersteunen de Xiaomi Earbuds app, compatibel met verschillende smartphonemerken. De app biedt functies zoals gepersonaliseerde ruisonderdrukking, intelligente omgevingsaanpassende ruisonderdrukking, aangepaste EQ-afstemming en ingebouwd meeslepend geluid.