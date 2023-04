Xiaomi Redmi Note 12 Pro review: van alle gemakken voorzien voor nette prijs

De Xiaomi Redmi Note 12 Pro is op papier een uitstekende keuze als je niet te veel wilt betalen, zonder dat je op veel gemakken in moet leveren. In de afgelopen tijd hebben we de Xiaomi getest, en onze ervaringen delen we in deze Xiaomi Redmi Note 12 Pro review.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro review

Het is druk met de Xiaomi reviews deze maand. Nadat eerder al de Xiaomi 13 Pro review en onze test van de Xiaomi 13 online verschenen, is het nu tijd voor de Xiaomi Redmi Note 12 Pro. De nieuwe smartphone van de Chinese fabrikant werd eind maart aangekondigd, en wij hebben het toestel direct onderworpen aan een uitgebreide test.

Samsung heeft de Galaxy A-serie waarmee het goed scoort. Dat wil Xiaomi ook kunnen, en komt met de nieuwe Xiaomi Redmi Note 12-serie. De serie bestaat uit drie modellen, of eigenlijk vier. Een 4G- en 5G-versie van de Redmi Note 12, de Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G en de Redmi Note 12 Pro+ 5G. Wij testen dus de Redmi Note 12 Pro. Wat krijg je voor een bedrag van 399 euro?

Verkooppakket

Het verkooppakket van de Xiaomi Redmi Note 12 Pro wijkt eigenlijk niet heel veel af, van die van andere Xiaomi-telefoons. Dit betekent dat je een uitgebreid pakket krijgt waarin alles zit wat je nodig hebt. In het mapje zit een siliconen case, die ook gelijk de USB-poort afdekt, handig, want dit voorkomt stof. Daarnaast vinden we wat papierwerk, is er een USB-C laadkabel en 67W snellader.

Design en interface

Het ontwerp van de Xiaomi Redmi Note 12 Pro is netjes; het geheel oogt heel premium. Gebruik je het hoesje niet, dan kun je blijven poetsen; de plastic behuizing van de telefoon is erg gevoelig voor vingerafdrukken. Op het 6,67 inch grote AMOLED-scherm zit vanuit de fabriek direct een (plastic) screenprotector. Het scherm biedt een Full-HD+ beeldresolutie met een verversingssnelheid van 120Hz.

Maken we een rondje rond het toestel, dan vallen een aantal zaken op. Zo is het toestel uitgerust met een vingerafdrukscanner die aan de rechterkant van de telefoon zit. Deze werkt in het dagelijks gebruik prettig en prima. Daarnaast heeft de Redmi Note 12 Pro een 3,5 millimeter aansluiting meegekregen voor een headset. Dat zien we niet heel vaak meer terug op een smartphone.

Achterop is de smartphone van Xiaomi uitgerust met drie lenzen, waarbij er twee uitsteken aan de achterzijde van de Redmi Note 12 Pro. We komen later uitgebreid terug op de camera van het toestel. Aan de onderzijde bevinden zich de speaker en de USB-C poort.

Interface

De Redmi Note 12 Pro draait opvallend genoeg op Android 12, samen met de MIUI 14 skin. Al dik een half jaar is Android 13 uitgebracht. Vreemde keuze van Xiaomi, al geeft de fabrikant wel aan dat de update naar Android 13 uitgerold zal worden, maar onbekend is wanneer. De interface is herkenbaar Xiaomi, waarbij de MIUI-interface erg aanwezig is en anders is dan die van andere skins op Android. Verticaal kun je scrollen door het menu met apps en bovenin heb je toegang tot de notificaties. Je kunt zelf kiezen welke vorm van het meldingenvenster je gebruikt. Zo kun je kiezen uit een meldingenpaneel vol instellingen, of om direct uit te komen bij de notificaties.

Daarnaast is de Xiaomi Redmi Note 12 Pro uitgerust met nog meer mogelijkheden en instellingen op het gebied van de interface en het gebruik. Je kunt kiezen voor de navigatiebalk met knoppen, de gebaren of om het Always On Display in te schakelen. Verder kun je kiezen uit verschillende overgangseffecten en meer. Vervelend is dat apps die je nieuw installeert, automatisch geplaatst worden als snelkoppeling op de startschermen. Dit geldt ook voor alle apps die geïnstalleerd worden bij het eerste gebruik. Je bent eerst dus veel tijd kwijt om je startschermen op te ruimen.

Over opruimen gesproken; we blijven het bij Xiaomi’s zeggen; de hoeveelheid bloatware gaat nergens over. Dat geldt ook zeker voor de Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Tal van games die al op het toestel staan, verschillende systeem-apps en meerdere applicaties die vanuit Xiaomi al ingeladen zijn. Denk aan Agoda, de eigen Community, de eigen Mi Store, Prime Video en nog een aantal apps. Je kunt de meeste deïnstalleren, maar het zou veel fijner zijn als je überhaupt niet aan hoefde te beginnen.

Communicatie

Er is in de Xiaomi ruimte voor twee simkaarten. Er is bij de Redmi Note 12 Pro ondersteuning voor het 5G-netwerk op beide simkaarten. Bellen met het toestel gaat volgens verwachting; degene aan de andere kant van de lijn is goed te verstaan en de belkwaliteit is goed. Voor het bel- en typwerk maak je gebruik van de apps van Google zelf.

Je kunt voor het internetten ook de internetbrowser gebruiken van Chrome, of eventueel Xiaomi’s eigen browser gebruiken die standaard wordt geïnstalleerd op de smartphone. Naast 5G kun je ook de andere mobiele netwerken gebruiken en aan de slag met het WiFi-netwerk waarbij de telefoon ondersteuning biedt voor WiFi 6 en de lagere banden.

Er is ook ruimte voor locatiebepaling in het toestel, waaronder via GPS. Zo kun je bijvoorbeeld via Google Maps of een andere toepassing navigeren. We hebben onder andere de wandelnavigatie gebruikt op de Redmi Note 12 Pro, en dat leek niet altijd even lekker te werken. Zelfs op open vlaktes draait de GPS richting niet (altijd) mee. Soms was deze er ineens wel weer.

Multimedia

Op het gebied van multimedia biedt de Xiaomi een set dubbele speakers. De ene speaker zit boven het scherm, de andere aan de onderzijde van het toestel. De geluidskwaliteit is best aardig, maar heeft wel de neiging dat het op maximaal volume wat schel klinkt. Gezien de prijs kunnen we dat het toestel niet heel zwaar aanrekenen. De beelden die getoond worden op het scherm zijn helder en prima voor een telefoon in deze prijsklasse.

Camera

De cameramodule van de Xiaomi Redmi Note 12 Pro is voorzien van drie lenzen. Dit zijn een 50 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens en een macrolens met 2 megapixel. De camera-app is gemakkelijk in gebruik en geeft je verschillende opties en mogelijkheden. Denk aan een nachtmodus voor de donkere uren, een vlogmodus en een documentenmodus, waarmee je direct een document kunt fotograferen.

We hebben de camera onder verschillende omstandigheden getest. Zo ook overdag. Dan zijn de foto’s van aardige kwaliteit. Soms wil het gebeuren dat er een soort van fletse laag over de foto ligt en vreemd genoeg willen sommige delen van een foto niet altijd even scherp zijn. Dat zien we bijvoorbeeld op de foto vanaf het bruggetje, waar delen van huizen niet scherp zijn. Daarbij zijn foto’s die met de groothoeklens zijn vastgelegd eveneens voorzien van blauwzweem. In de avonduren zien we dat de telefoon zich vrij goed staande weet te houden. Voor de prijs van de telefoon krijg je een vrij goede camera. Foto’s die we met de telefoon hebben gemaakt, kun je bekijken in het digitale fotoalbum.

Prestaties en accu

De Xiaomi Redmi Note 12 Pro wordt aangedreven door een octa-core processor; de MediaTek Dimensity 1080. Deze voert zijn taken prima uit en we hebben geen vervelende haperingen of vertragingen opgemerkt. Er is 128GB opslagruimte en 8GB aan werkgeheugen. Dit laatste kun je eventueel nog virtueel uitbreiden.

Met de 5000 mAh batterij kom je met gemak de dag op. Gebruik je het toestel vrij intensief en onderweg, dan hebben we aan het einde van de dag nog zo’n 35 procent over, een nette score. Toch een lege accu? Met de 67W lader kun je het toestel weer snel opladen.

Over het updatebeleid is Xiaomi erg onduidelijk. Sterker nog, we krijgen geen duidelijk antwoord op de vraag wat er precies gegarandeerd wordt, behalve dat de Redmi Note 9 ook met regelmaat nog updates krijgt. Dat kan wellicht iets zeggen, maar zwart op wit staat niet hoeveel updates er verspreid worden voor dit toestel. Werk aan de winkel voor Xiaomi.

Beoordeling

Wanneer je niet te veel geld uit wilt geven aan een smartphone, dan is de Xiaomi Redmi Note 12 Pro een prima keuze. De smartphone heeft een goede accuduur met echt snelladen, een vrij goed presterende camera en is het voorzien van alle gemakken. Eigenlijk heeft deze telefoon een erg goede prijs-kwaliteitverhouding. Wel jammer dat Xiaomi er niet direct voor heeft gekozen het toestel te leveren met Android 13 en duidelijkheid te scheppen over de updateplannen. Dat kost hem punten, want Samsung doet dat met de vergelijkbare Galaxy A34 duidelijk vele malen beter. Verder is de Redmi Note 12 Pro een prima aanrader.

Voor een bedrag van 349 euro kun je de Xiaomi Redmi Note 12 Pro aanschaffen bij Belsimpel en Mobiel.