Xiaomi 13 Pro review: alle aandacht voor de camera

Xiaomi heeft tijdens het Mobile World Congress de Xiaomi 13 en de Xiaomi 13 Pro aangekondigd. In de afgelopen weken hebben we uitgebreid de tijd doorgebracht met de Xiaomi 13 Pro, en onze bevindingen delen we in deze review van het toestel.

Xiaomi 13 Pro review

Een kleine maand geleden was daar de aankondiging van de Xiaomi 13-serie, bestaande uit drie modellen. De nieuwe Xiaomi 13 Pro is in verschillende opzichten verbeterd. We zien namelijk voor het eerst dat het merk ook in ons land toestellen voorziet van de Leica-branding. Dit betekent dat we nog meer van de camera van het toestel mogen verwachten. Maar de Xiaomi 13 Pro heeft nog veel meer dan alleen dat te bieden. Dit en meer bespreken we in de Xiaomi 13 Pro review.

Verkooppakket

Waar veel fabrikanten kansen zien om te besparen op het verkooppakket, is dat bij Xiaomi wel anders. Alles wat je nodig hebt, is aanwezig in de doos van de Xiaomi 13 Pro. Naast het bekende papierwerk en de simnaald vinden we namelijk ook de snelle 120W lader. Xiaomi levert ook een eenvoudige siliconen bescherming mee om je nieuwe toestel mee te beschermen. Wel zo prettig. Op het toestel zelf zit vanuit de fabriek al een plastic screenprotector, al is deze wel erg gevoelig voor krasjes.

Design en interface

Xiaomi heeft de smartphone voorzien van een grote behuizing, waarbij hij ongeveer net zo groot is als de OnePlus 11, die we eerder hebben besproken in de OnePlus 11 review. De telefoon is met een gewicht van 229 gram wel wat aan de zware kant. Met grote(re) handen is de telefoon redelijk met één hand te bedienen, al blijft het een flink toestel.

Het scherm van de Xiaomi 13 Pro heeft een grootte van 6,73 inch. Dit is een OLED-paneel met een resolutie van 3200 x 1440 pixels, met uiteraard de verversingssnelheid van 120Hz. Bijzonder aan het scherm is dat dit volgens het merk een helderheid kan behalen van 1900 nits. Hiermee kan de helderheid ontzettend hoog. Hoewel de smartphones in dit segment nog maar zelden slecht afleesbaar zijn op zonnige dagen, doet ook de Xiaomi het prima; want zonnige dagen zijn voor de telefoon geen enkel probleem en is het scherm goed afleesbaar.

Aan de rechterzijde van de Xiaomi bevindt zich de power-button en de volumetoets. Aan de onderzijde van de telefoon de speaker en de USB-C aansluiting. Aan de bovenkant is ook nog het één en ander terug te vinden, waaronder een infraroodpoort. Deze kan gebruikt worden voor de afstandsbediening app die Xiaomi op het toestel heeft geplaatst. We komen hier later in de Xiaomi 13 Pro review op terug.

Achterop is de 13 Pro voorzien van een gigantische cameramodule die een aardig stuk uitsteekt. Het is grotendeels persoonlijke smaak of je hiervan houdt, maar ik vind het persoonlijk niet heel mooi vormgegeven, maar zo heeft iedere fabrikant zijn keuzes. Uiteraard komen we verderop in de review uitgebreid terug op de camera van de Xiaomi 13 Pro, want hier valt genoeg over te vertellen. Wat ons opvalt is dat de 13 Pro een gigantische vingerafdrukmagneet is.

Interface

We hadden het al van een persoonlijke smaak voor de achterkant van het toestel; dit geldt eigenlijk ook voor de interface van het toestel. Xiaomi-toestellen hebben met de MIUI-skin een sterk aangepaste softwarelaag over Android liggen. Hierdoor heb je aardig wat mogelijkheden voor het personaliseren van het toestel; het kan ook voor een overdadig aanbod aan opties zorgen, en dat ligt niet iedereen.

Je kunt voor het naar beneden vegen van de notificaties en snelle instellingen enkele zaken aanpassen. Zo is het mogelijk om aan de linkerkant naar beneden te vegen voor de meldingen, en aan de rechterkant voor het zogenaamde controlecentrum. Ikzelf vind het handiger als ik alle opties direct krijg als ik het scherm naar beneden veeg. Je vindt verder nog verschillende andere opties in de Xiaomi. Zo kun je voor het vergrendelscherm aan de slag met het Always On Display, maar kun je ook kiezen voor het achtergrondcarrousel, waarbij foto’s uit verschillende categorieën getoond worden. Bij notificaties kun je bijvoorbeeld instellen dat de zijkanten van het scherm oplichten.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Bellen, internetten en sms’en… het is allemaal geen probleem met de Xiaomi 13 Pro. De smartphone doet wat het moet doen. Gesprekken klinken goed en helder. Voor het bellen en sturen van berichten levert Xiaomi de Google-apps mee. Deze werken prettig en laten zich vanzelf bedienen.

Op het gebied van multimedia is de telefoon van alle gemakken voorzien. Natuurlijk is er ondersteuning voor het 5G-netwerk, kun je tal van apparaten verbinden via Bluetooth en surf je nog sneller op het netwerk via WiFi. Zoals je van een high-end smartphone mag verwachten is ook locatiebepaling via bijvoorbeeld GPS aanwezig, net als NFC. Mobiel betalen met de Xiaomi 13 Pro is dan ook geen enkel probleem.

Multimedia: muziek en film

Zoals je van een smartphone in deze prijsklasse mag verwachten, biedt de telefoon alles op het gebied van multimedia. Allereerst het 6,73 inch grote scherm dat door zijn hoge helderheid perfect afleesbaar is op zonovergoten dagen. Hier valt weinig op aan te merken, want zowel qua kleuren als details schiet het niet tekort.

Hoe zit het met de kwaliteiten voor de muziekliefhebber? De Xiaomi 13 Pro beschikt over een set stereo-speakers, waarbij het geluid uit de speaker boven het scherm komt en van de onderkant. De geluidskwaliteit vinden we aardig, maar klinkt een stuk koeler dan bij de OnePlus 11 bijvoorbeeld, op hard volume zelfs tegen het schelle aan. Door de equalizer-instelling van dynamisch af te halen, kan het wel nog wat verbeterd worden, waardoor het duidelijk beter klinkt, maar nog niet zo warm als bij de OnePlus.

Camera: foto en video

Dan de camera van de telefoon. Met de triple-camera van de Xiaomi 13 Pro kun je namelijk alle kanten op. Aan boord van het toestel vinden we een 1-inch sensor met een beeldresolutie van 50 megapixel. Deze hoofdlens wordt bijgestaan door twee andere lenzen; een 50 megapixel groothoeklens en een telefotolens van eveneens 50 megapixel. Wel zijn dit bij de twee andere lenzen een kleinere sensor.

De camera-app van Xiaomi is niet heel anders dan die van andere merken. Wanneer je het toestel liggend houdt kun je aan de rechterkant kiezen voor de verschillende standen. Aan de linkerkant kun je nog een aantal opties activeren, zoals AI of de slimme technologie van Google Lens om een object te herkennen. Standaard worden foto’s met een resolutie van circa 12 megapixel gemaakt, al kun je ook de volledige resolutie gebruiken door deze te activeren in het menu. De bestandsgrootte groeit hiermee wel flink.

Leica

Wanneer je de camera voor het eerst opstart, dan verschijnt de vraag in welke modus je de foto’s wilt maken. Hier komt de samenwerking met Leica om de hoek kijken. Dit is de manier van hoe het beeld verwerkt wordt. Kies je voor Leica Authentic dan zijn de foto’s doorgaans kleurecht en in sommige situaties wat minder sprankelend. Leica Vibrant is daarentegen net wat kleurrijker en warmer. In de camera-app kun je hier makkelijk tussen schakelen. Soms zijn de verschillen minimaal. Hieronder hebben we een foto met links Leica Authentic en rechts Leica Vibrant. Vooral in situaties met veel kleur zijn de verschillen net wat beter te zien. Dit zien we bijvoorbeeld bij het gele huis in de verte van de foto.

Wat mij verder opvalt is dat de Xiaomi 13 Pro je de mogelijkheid biedt om 3,2x in te zoomen. Dat is weliswaar meer dan de 2x bij de Xiaomi 12 Pro, waar we dat ook al aanhaalden, het is minder dan bij de Galaxy S23 Ultra, die 10x zonder kwaliteitsverlies in kan zoomen.

Hoe zijn de resultaten van de camera van de Xiaomi 13 Pro? We kunnen stellen dat de Xiaomi onder vrijwel alle omstandigheden erg goede foto’s weet te maken. Bij zijn voorganger zagen we vaak overdreven kleurverzadiging, dat lijkt bij de 13 Pro duidelijk minder het geval te zijn, een fijne verbetering. Xiaomi en Leica hebben dit samen goed aangepakt. Ook de foto’s waarbij we ingezoomd hebben zijn duidelijk, maar als je verder gaat inzoomen (wat dus digitaal gebeurt), dan gaat de kwaliteit en de scherpte wel achteruit. Wat ik verder wil benadrukken is dat de foto’s van de Xiaomi een ontzettend goede doortekening hebben.

Hoe zit het in de avonduren en in omgevingen met weinig licht? Ook daarin houdt de Xiaomi 13 Pro zich prima staande, zoals je mag verwachten van een smartphone in deze prijsklasse. De belichting is prima en beelden zijn goed scherp. Meer foto’s die we met de telefoon hebben gemaakt, vind je terug in het digitale fotoalbum.

Selfies en videocamera

De 32 megapixel front-camera aan de voorkant van het toestel maakt aardige selfies, maar bij wat tegenlicht, zoals een raam achter je, kan het resultaat misschien wat dof zijn. Dit is overigens ook iets wat we terugzien bij de videocamera van de Xiaomi 13 Pro. Je kunt in verschillende resoluties filmpjes maken met het toestel, waaronder in 1080p Full-HD met 60fps, zoals onderstaande videosample. De beeldstabilisatie is erg goed, net als de opname van het geluid. Echter missen we wat verzadiging in het beeld. De video die we met het toestel hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.



Overige mogelijkheden

Natuurlijk heeft de Xiaomi 13 Pro nog meer te bieden. Een aantal noemenswaardigheden bespreken we in dit gedeelte van de Xiaomi 13 Pro review.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner bevindt zich in het scherm van de Xiaomi. Deze doet goed zijn werk, al merk ik wel wat verschil met de OnePlus 11. Die van de OnePlus is duidelijk nóg wat sneller, maar traag is de scanner niet. Via de instellingen kun je meerdere vingers opslaan.

Bloatware

Je koopt een toestel van 1299 euro, krijg je nog een smartphone vol met voorgeïnstalleerde apps. En niet een beetje ook. Wat ons betreft is het merk volledig doorgeslagen in de hoeveelheid toepassingen en rommel die het bedrijf op een toestel zet. De eigen Mi Store, een eigen internetbrowser (die je ook nog regelmatig lastig valt met notificaties, ook al gebruik je de app niet), tal van eigen Xiaomi-apps, een opruimhulp, scanner, Solitaire, social media apps en een community-app. Het is maar een selectie van wat Xiaomi meelevert. Nergens voor nodig.

Afstandsbediening

Een andere applicatie die meegeleverd wordt door Xiaomi is de Mi Afstandsbediening. Deze werkt samen met de infraroodpoort op het toestel. Je kunt dan je telefoon gebruiken om bijvoorbeeld de televisie, airco, ventilator of een ander product dat ermee overweg kan te bedienen.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Xiaomi levert het toestel met de razendsnelle Snapdragon 8+ Gen 2 chipset, en die heeft zich bij verschillende andere toestellen al bewezen, in positieve zin. Taken worden snel uitgevoerd en we merken geen gekke vertragingen. Voor het opslaan van bestanden, is er afhankelijk van het gekozen model een opslagruimte beschikbaar van 256GB of 512GB. Het werkgeheugen komt uit op 12GB.

Accuduur

De Xiaomi 13 Pro wordt geleverd met een 4820 mAh batterij. In onze Xiaomi 12 Pro review, waarin we de voorganger van de 13 Pro bespraken, waren we vrij kritisch op de batterijduur van dat toestel. Heeft Xiaomi dat met de 13 Pro aangepakt. Absoluut, is het antwoord. Net als andere smartphones die de Snapdragon 8 Gen 2 chipset hebben, is ook de batterijduur van de Xiaomi 13 Pro erg prettig. Met vrij intensief gebruik kom je met gemak de dag door. Gebruik je hem minder intensief, dan zal je twee dagen ook halen met de Pro.

Toch een lege batterij? Dankzij de meegeleverde 120W lader van Xiaomi, kun je de 13 Pro in circa 20 minuten tijd weer volledig opladen. Eventueel kun je de telefoon ook met 50W draadloos opladen.

Updatebeleid

Xiaomi belooft voor haar nieuwe modellen uit de 13-serie (de Xiaomi 13 en de 13 Pro) vier jaar aan beveiligingsupdates. Voor de Xiaomi 13 Pro worden drie Android-upgrades belooft. Dit betekent dat je gegarandeerd de updates naar Android 14, 15 en 16 krijgt. De patches lopen tot maart 2027. Op moment van schrijven draait de 13 Pro nog op de patch van januari.

Het is niet slecht, maar we weten bijvoorbeeld van Samsung dat dit een jaar langer doorgaat (ook de Android-upgrades) en ook OnePlus belooft net wat meer dan wat Xiaomi hier garandeert. De OnePlus 11 krijgt namelijk vier Android-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates; net als Samsung met bijvoorbeeld de Galaxy S23, Galaxy S23+ en Galaxy S23 Ultra.

Beoordeling

We hebben de afgelopen weken rondgelopen met de Xiaomi 13 Pro. De telefoon doet veel goed. Zo maak je met het toestel mooie foto’s, duidelijk realistischere beelden dan met de 12 Pro en heb je een prima accuduur waarbij je ook snel kunt opladen. Ook heeft de 13 Pro een mooi, helder scherm.

Toch is er wel een belangrijk aandachtspunt; en dat is de aanwezigheid van MIUI. Dit blijft een eigenaardige schil over Android en die haat je, of daar hou je van. Dat is echt persoonlijke smaak. Feit blijft dat Xiaomi haar toestellen volpropt met bloatware, en dat kan gewoon echt niet voor een toestel van deze prijs. Daarnaast moet je bij het instellen goed de instellen nalopen, anders word je op verschillende plaatsen nog verrast met reclame in de interface. Tevens is de Xiaomi een vrij zwaar en, misschien door de enorme cameramodule, een tikkeltje lomp. Kun je daar mee leven, dan heb je aan de Xiaomi 13 Pro echt een prima toestel.

De Xiaomi 13 Pro kun je direct aanschaffen bij MediaMarkt. Daarmee is het toestel niet heel breed beschikbaar vooralsnog.

Xiaomi 13 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1299,00 euro