Xiaomi 13, 13 Pro en 13 Lite aangekondigd voor Europa: met Leica-camera

De nieuwe Xiaomi 13 en de Xiaomi 13 Pro zijn officieel aangekondigd door de Chinese fabrikant. Dit is zojuist gebeurd tijdens het Mobile World Congress. De fabrikant legt de focus op de camera van de toestellen. Er is samengewerkt met Leica. Tevens zien we de Xiaomi 13 Lite.

Xiaomi 13 (Pro) aangekondigd

Nadat we eerder al de aankondiging hadden van de Xiaomi 13 en de Xiaomi 13 Pro voor China, is het nu tijd voor de Europese release van de twee smartphones. Xiaomi heeft het Mobile World Congress in Barcelona uitgekozen om hier de nieuwe toestellen aan te kondigen. De twee nieuwe modellen zijn de high-end smartphones voor het jaar 2023. De details zetten we op een rijtje.

Er zijn een aantal overeenkomsten tussen de twee smartphones. Beide modellen komen op de markt met de Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm. Deze high-end processor zagen we eerder al in de Samsung Galaxy S23-serie, de OnePlus 11 en nu dus ook in de twee modellen van Xiaomi.

Over het updatebeleid is de fabrikant ook duidelijk. Xiaomi geeft zowel de 13 als de 13 Pro drie Android-updates (14, 15 en 16) en vijf jaar beveiligingsupdates. Kopers voor de twee modellen krijgen verder 1 reparatie buiten de garantie, waarbij de arbeidskosten niet doorberekend worden. Dit geldt in de eerste 12 maanden na aankoop. Het gaat dan om zaken die niet gedekt worden door de garantie.

De camera is uitgerust met tal van mogelijkheden. Zo moet de verbeterde beeldstabilisatie ervoor zorgen dat je onder iedere omstandigheid scherpe foto’s kunt maken. Verder behoort ook het maken van een altijd scherpe foto van je bewegende huisdier tot de mogelijkheden, zo belooft Xiaomi.

Xiaomi 13 Pro

De meeste focus gaat uit naar de Xiaomi 13 Pro. Dit toestel heeft alles in huis voor de mooiste foto’s. De flinke telefoon heeft eveneens een flinke cameramodule. Hierin zit een 50MP hoofdcamera, samen met een 50MP telefotolens en een 50MP groothoeklens. De camera-app zit boordevol mogelijkheden en laat je 3,2x zoomen. Dat is ondanks de hoge resolutie van de telelens, veel minder dan bijvoorbeeld de Galaxy S23 Ultra, die 10x in kan zoomen zonder kwaliteitsverlies. Verder kun je de Leica-modi gebruiken, waarmee je bijvoorbeeld de verzadiging in kunt stellen. Er is een handmatige modus en OIS beeldstabilisatie. Je kunt met de Xiaomi 13 en 13 Pro ook in 8K filmen.

De behuizing van de smartphone bestaat uit keramiek. Je kunt kiezen uit wit en zwart. De Xiaomi 13 Pro wordt geleverd met een flink scherm van 6,73 inch. Dit OLED-paneel biedt een QHD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Deze is variabel en als je wilt, kun je zelfs per app aangeven in welke app, je welke verversingssnelheid wilt gebruiken.

Verder is er tenminste 256GB opslagruimte en biedt de telefoon 12GB aan werkgeheugen. We zien verder een 4820 mAh batterij met de mogelijkheid om deze met 120W snel op te laden. Tevens kun je de smartphone 50W draadloos laden.

Xiaomi 13

Dan is er nog de Xiaomi 13. Dit stijlvolle toestel is er ook in het mintgroen. De telefoon heeft een 6,36 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie. De triple-camera bestaat uit een 50MP lens, samen met 10MP telefotolens en 12MP groothoek. De smartphone van de fabrikant wordt voorzien van een 4500 mAh batterij en 67W snellader. Je kunt ook draadloos laden met 50W.

Xiaomi 13 Lite

Het derde model in het rijtje is de Xiaomi 13 Lite. Deze telefoon krijgt een Snapdragon 7 Gen 1 chipset en een 4500 mAh batterij die je met 67W snel kunt opladen. Vreemd genoeg draait dit toestel wel op Android 12, met MIUI 14. Xiaomi geeft de smartphone een feature mee die we eerder bij Apple zagen.

In het 6,55 inch grote scherm zit een bredere notch die doet denken aan het Dynamic Island van Apple. Hiermee kan de interface spelen. Daarnaast zijn er twee front-camera’s aanwezig, waarbij Dynamic Framing ervoor zorgt dat het aantal mensen in een foto gedetecteerd wordt en hier de instellingen op aangepast worden.

Verkrijgbaarheid

De Xiaomi 13 Pro komt met 12GB/256GB naar Nederland voor een bedrag van 1299 euro. De Xiaomi 13 kost 999 euro en voor dat bedrag krijg je 8GB/256GB. Voor de Xiaomi 13 Lite met 8GB/128GB betaal je 499 euro. Vanaf 13 maart zijn de smartphones officieel verkrijgbaar.

Bij de 13 en 13 Pro krijgen klanten een probeerperiode van 6 maanden voor 2TB Google One opslag.

