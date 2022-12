Xiaomi presenteert nieuwe Redmi K60, K60E en K60 Pro

Drie nieuwe smartphones zijn voor de start van het nieuwe jaar aangekondigd door Xiaomi. De fabrikant laat je kennismaken met de nieuwe Redmi K60 en de Redmi K60 Pro. Daarnaast is er ook nog een Xiaomi Redmi K60E.

Xiaomi Redmi K60-serie

De Redmi-serie van Xiaomi is uitgebreid met de modellen uit de K60-serie. Deze serie bestaat uit de Redmi K60, de Redmi K60 Pro en de Redmi K60E. Om gelijk te beginnen met de ‘normale’ Redmi K60. Deze telefoon heeft een 6,67 inch AMOLED-scherm met een 1440p-resolutie. Aanwezig is een speciaal koelelement om de telefoon niet te heet te laten worden. Er is een 5500 mAh accu die je met 67W op kunt laden. Achterop is een triple-camera met 64MP hoofdlens. De Redmi K60 wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 1+ processor.

Xiaomi Redmi K60 Pro

De high-end Snapdragon 8 Gen 2 zien we terug in de Xiaomi Redmi K60 Pro. Het toestel heeft een AMOLED-scherm van 6,67 inch groot en deze biedt een 2K-resolutie. De nieuwe Auto Brightness 2.0 functie moet ervoor zorgen dat het apparaat leert, welke helderheid de gebruiker wilt onder welk gebruik. Voorzien van verbeterde objectherkenning en eigen AI-filters is de Redmi K60 Pro voorzien van een 50 megapixel hoofdlens. De telefoon heeft een 5000 mAh batterij met 120W laden en daarmee duurt het opladen naar 100 procent slechts 19 minuten. Je kunt het toestel ook met 30W draadloos opladen, eventueel via het speciale oplaadstation. Ook hier zien we de speciale koeloplossing.

Redmi K60E

Waar de toevoeging ‘E’ voor staat bij de Xiaomi Redmi K60E, dat is niet duidelijk, maar het is in ieder geval het eerste toestel met deze toevoeging in de naam. Het toestel heeft eveneens een 6,67 inch AMOLED-scherm met 1440p resolutie (120Hz). Er is een 48 megapixel hoofdcamera, een 5500 mAh batterij met 67W laden en een MediaTek 8200 chipset.

Beschikbaarheid

Voor nu zijn de drie Redmi K60-modellen enkel aangekondigd voor de Chinese markt. De kans is zeker aanwezig dat we de toestellen onder een andere naam terug gaan zien in andere regio’s. Voor de Chinese markt zijn de startprijzen als volgt; de Redmi K60E voor omgerekend 295 euro, het Pro-model voor 455 euro en de Redmi K60 voor 335 euro. Dit zijn geen representatieve prijzen voor onze markt, gezien belastingen en dergelijke hier nog de prijs beïnvloeden.