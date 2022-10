Xiaomi Redmi Note 12-serie aangekondigd: 210W laden en 200MP camera

Xiaomi heeft vier nieuwe toestellen aangekondigd in de Xiaomi Redmi Note 12-serie. De reeks bestaat uit de nieuwe Redmi Note 12, de Redmi Note 12 Pro, de 12 Pro+ en de 12 Explorer Edition. We zetten de details op een rijtje.

Xiaomi Redmi Note 12-serie

Vier nieuwe smartphones zijn aangekondigd door Xiaomi. De fabrikant heeft het doek van de Xiaomi Redmi Note 12-serie gehaald. De nieuwe toestellen zijn als eerst aangekondigd voor de Chinese markt. Echter verwachten we dat ze op termijn ook naar ons land komen, aangezien de huidige Redmi Note 11-serie ook in ons land verkrijgbaar is. Die reeks werd maart dit jaar gepresenteerd. Nu de toestellen aangekondigd zijn, komen we in ieder geval vast alle specificaties te weten.

Redmi Note 12 Pro en Pro+

In de Pro-reeks zijn twee modellen uitgebracht; de Xiaomi Redmi Note 12 Pro en de Redmi Note 12 Pro+. De Redmi Note 12 Pro+ is het paradepaardje, waarbij de telefoon is voorzien van een 200 megapixel camera. Het maakt gebruik van pixel-binning en heeft daarbij een 8MP groothoek en 2MP macrolens. Bij de Redmi Note 12 Pro telt de hoofdcamera 50 megapixel. Beide toestellen hebben een 6,67 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en verversingssnelheid van 120Hz.

Xiaomi levert de smartphones met Android 12, met de MIUI 13 interface. De Redmi Note 12 Pro heeft een MediaTek Dimensity 1080 chipset, samen met 6/8/12GB aan werkgeheugen. De opslagruimte is 128GB of 256GB. Bij het Plus-model zien we dezelfde processor, maar kun je kiezen uit 8GB/12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Beide toestellen krijgen een 5000 mAh batterij met 67W laden voor de Pro en 120W snelladen voor de Pro+. Leuk detail; allebei de toestellen krijgen een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Redmi Note 12 Explorer Edition

De Xiaomi Redmi Note 12 Explorer Edition is een bijzonder toestel. Deze is namelijk voorzien van 210W laden, een ongekende snelheid die we nog niet eerder terugzagen bij een smartphone. Het volledig opladen van de telefoon duurt slechts 9 minuten. Bij de Pro+ is dit slechts 19 minuten voor een grotere accu. De smartphone deelt verder veel gelijke specificaties met die van de Pro en Pro+. De accucapaciteit van de Explorer Edition is 4300 mAh.

Redmi Note 12

Het standaard model in deze serie is de Xiaomi Redmi Note 12. Dit model krijgt eenzelfde 6,67 inch Full-HD OLED scherm. De 5000 mAh batterij kan met 33W worden opgeladen en er is de gloednieuwe Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 chipset. De smartphone verschijnt met een 48 megapixel camera met een 2 megapixel dieptelens, geen groothoeklens dus voor dit toestel. Er is maximaal 8GB RAM en 256GB opslagruimte beschikbaar.