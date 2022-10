Xiaomi 13 Pro livefoto duikt op: krijgt Leica-camera mee

De Xiaomi 12T-serie is net goed en wel aangekondigd, en nu al gaan de berichten rond over de Xiaomi 13-serie. De fabrikant komt in het nieuws met een live foto van de nieuwe Xiaomi 13 Pro. Hieruit kunnen we bepaalde dingen opmaken. Wat is er te melden over de Xiaomi 13 Pro?

Xiaomi 13 Pro op live-beeld

De Xiaomi 13 Pro is opgedoken op beeld. Het is geen verrassing dat het merk bezig is met deze nieuwe telefoonreeks, aangezien ieder merk al de nodige voorbereidingen treft voor nieuwe high-end modellen. We schreven bijvoorbeeld dinsdag al over de Galaxy S23 waarvan de specificaties opgedoken zijn. Nu is het de beurt aan Xiaomi, waarbij we wat meer te weten komen over de Xiaomi 13 Pro. Een livefoto van deze smartphone is nu opgedoken.

Dankzij de foto komen we te weten dat deze telefoon voorzien is van een Leica-camera. Al enige tijd geleden sloegen Xiaomi en Leica de handen in elkaar, maar we hebben enkel de Xiaomi 12S-serie met Leica-branding gezien. Deze toestellen zijn niet leverbaar in ons land. Het lijkt erop dat Xiaomi de Leica-branding bij de Xiaomi 13-serie breed uit wil rollen. Op de livefoto zien we een grote cameramodule, waarin volgens de berichten een 1-inch 50 megapixel camera zit. Verder verwachten we een Snapdragon 8 Gen 2 chipset en wordt gesproken over een 6,7 inch 120Hz AMOLED-scherm.

Wanneer de nieuwe Xiaomi 13 Pro precies uitkomt is nog niet duidelijk. We hopen hier in de komende tijd meer over te weten te komen. Voor nu moeten we het doen met de Xiaomi 12T-serie die vanaf nu te koop is. Deze reeks werd begin oktober aangekondigd door Xiaomi.

