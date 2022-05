Xiaomi 12 Pro review: high-end missie lukt niet volledig

Xiaomi is relatief gezien een vrij nieuwe speler op de Nederlandse markt. Het merk weet echter wel steeds hoge ogen te gooien. Hoe zit dat met het nieuwe paradepaardje? Dat checken we in de Xiaomi 12 Pro review.

Review Xiaomi 12 Pro

Het Chinese Xiaomi heeft een enorm verzadigd portfolio. In elke prijsklasse biedt de fabrikant wel één of meerdere toestellen aan. De fabrikant neemt min of meer het stokje van Huawei over; een fabrikant die ook hier jarenlang uitstekende smartphones heeft uitgebracht, maar door de Amerikaanse handelsbeperkingen eigenlijk hier op smartphonegebied is doodgebloed.

Ook in het duurdere segment heeft Xiaomi enkele toestellen uitgebracht, zo ook de Xiaomi 12-serie. In de afgelopen weken heb ik rondgelopen met de Xiaomi 12 Pro. Mijn bevindingen deel ik in deze uitgebreide review.

Verkooppakket

Bij veel telecomfabrikanten is de inhoud van het doosje van een nieuwe smartphone flink minder geworden. Een hoesje is lang niet standaard en het is nog maar de vraag of er een oplader bij je nieuwe toestel zit. Over al deze dingen hoef je je bij de Xiaomi 12 Pro eigenlijk geen zorgen te maken. Het toestel wordt geleverd met zowel een siliconen case ter bescherming, als de razendsnelle 120W oplader. Ook is er wat papierwerk en vinden we in de doos de simnaald.

Design en interface

De Xiaomi 12 Pro is een mooi uitziende smartphone waarbij wij het toestel met een matgrijze achterkant hebben. Het ziet er goed uit, al blijft het wel een fors toestel. De lengte is net een tikkeltje langer dan de Galaxy S22 Ultra. De smartphone van de Chinese fabrikant is ook glad, maar gelukkig levert de fabrikant een siliconen case mee. Wat aan de achterkant ook direct opvalt is de cameramodule met drie lenzen, waarvan één grote.

Aan de linkerzijde van de smartphone vinden we niets bijzonders, waar we rechts de volumetoets en de power-button vinden. De onderkant biedt de speaker, samen met de USB-C aansluiting. De bovenzijde van de Xiaomi is gevuld met een infraroodpoort en een speaker. De vingerafdrukscanner bevindt zich in het scherm, welke erg goed zijn werk doet. Geen gekkigheid, maar direct ontgrendeld als de vinger op het scherm gelegd wordt.

Als we teruggaan naar de voorkant zien we een flink 6,73 inch beeldscherm; een AMOLED-paneel met een 4K-resolutie en 120Hz verversingssnelheid. De telefoon biedt in het scherm de vingerafdrukscanner en daar komen we later in de review op terug. Het scherm loopt door aan de zijkanten en ziet er netjes uit. Kleuren spatten van het scherm en de helderheid op zonnige dagen is goed. Minder goed is de minimale helderheid, wanneer je hem in een omgeving met weinig licht gebruikt zoals in bed. Ik vind de helderheid dan echt nog veel te hoog.

Interface

Xiaomi past al sinds jaar en dag een eigen skin toe over Android; MIUI. Het is nog altijd wel echt andere koek dan andere skins die we van fabrikanten kennen. Als je het eenmaal doorhebt, is er echter goed mee te werken. Je kunt kiezen uit verschillende indelingen voor de launcher; wil je een app-menu of wil je alle apps verzameld over verschillende startschermen.

Aanwezig in MIUI 13 zijn de super achtergronden, een toffe feature die een extra dimensie toevoegt aan de interface. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een berglandschap in te stellen als achtergrond. Deze zie je dan ook bij het vergrendelen van het toestel met een 3D-fade animatie, dat er echt tof uit ziet. Je hebt keuze uit verschillende super achtergronden en dus ook verschillende animaties, zoals met de ringen van Saturnus, of een super achtergrond van de aarde. Er kan hierbij ook rekening gehouden met dag- en nacht, en zo zien we bijvoorbeeld het berglandschap in het donker als je ‘s avonds het toestel ontgrendelt. Het is in tekst een beetje lastig uit te leggen, dus hebben we het hieronder in een GIF’je voor je uitgebeeld.

Het toestel werkt razendsnel en voert zijn taken uit zoals je mag verwachten van een high-end smartphone. Dat MIUI een sterk overheersende skin op Android is, dat valt wel direct op. Bij de notificaties bijvoorbeeld; de standaard Android-interface vind ik er hier een stuk beter uit zien. Er zijn ook enkele handige opties. Met een veegbeweging open je bijvoorbeeld een chatgesprek vanuit de notificaties.

Wat verder in het menu met apps opvalt, is dat de app-suggesties die getoond worden niet bepaald accuraat zijn. Niet zelden staat het daar vol met apps die nog nooit geopend zijn, in plaats van juist apps die je vaak gebruikt. Op de startschermen is ruimte voor apps, widget en met een veeg van links naar rechts verschijnt het Google Discover scherm op je telefoon.

Xiaomi wil nog weleens advertenties in de interface verwerken. Hoewel we dat hebben uitgeschakeld, valt soms op dat Xiaomi hier niet altijd evenveel van aantrekt. Na het kijken van een video in de galerij-app krijg je doodleuk suggesties voor totaal niet interessante video’s op hun eigen Mi Video platform. Je kunt dit wel weer uitschakelen in Mi Video, maar het had wat mij betreft niet eens aan hoeven staan.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

De Xiaomi 12 Pro is een uitgebreide smartphone. Van dergelijke toestellen mag je verwachten dat de prestaties op alle vlakken uitstekend zijn. Bij het bellen met dit toestel hoef je je daar geen zorgen om te maken. De gesprekskwaliteit is erg goed. Gesprekken zijn luid en warm, en het klinkt allemaal kraakhelder. Niets op aan te merken.

Bellen en sms’en gaat via de eigen officiële apps van Google, die zich vanzelf wijzen. Internetten kan op twee manieren. Op de Xiaomi 12 Pro is de eigen Mi Browser te vinden, maar kun je ook aan de slag met Chrome voor Android met de bekende eigenschappen en voordelen.

Qua communicatie stelt de Xiaomi 12 Pro eigenlijk nergens in teleur. Er is dual-sim ondersteuning, WiFi in de breedste zin van het woord, Bluetooth en NFC. Natuurlijk is GPS in verschillende vormen aanwezig om je locatie te bepalen.

Multimedia: muziek en film

Xiaomi biedt met de 12 Pro een uitgebreide smartphone die je voor van alles kunt gebruiken. Dus ook voor multimedia. De telefoon heeft hiervoor stereo-speakers meegekregen en biedt natuurlijk het schitterende scherm. De helderheid van het beeldscherm is ook op zonovergoten dagen prima, alleen in donkere omgevingen had hij echt wel een stuk minder fel gemogen. Het beeldscherm leent zich prima voor het bekijken van een serie, film of video. Hier levert ook Dolby Vision en HDR10+ een bijdrage.

Op audiogebied schiet de Xiaomi 12 Pro ook niet echt tekort. Er zijn vier stereo-speakers en Xiaomi belooft hierbij dubbele woofers, en een geluidskwaliteit die je laten genieten van een muzikaal meesterwerk. Er zou samengewerkt zijn met Harman Kardon en dat alles moet leiden tot de beste geluidskwaliteit. Dat hebben we natuurlijk getest. Naar mijn mening mist de geluidskwaliteit de warmte en klinkt het schel. Tevens valt ons op dat het volume relatief gezien niet heel hard kan. Hier doen concurrenten het beter.

Camera: foto en video

Xiaomi licht het fotografiegedeelte flink uit. Zo moet volgens Xiaomi de telefoon onder alle omstandigheden de beste foto kunnen maken en van alle mogelijke functies voorzien zijn. Als we kijken naar de technische eigenschappen van de Xiaomi 12 Pro, dan zit het inderdaad wel goed. De smartphone heeft een triple-camera met driemaal een 50 megapixel lens. Dit is een hoofdcamera, een groothoeklens en een telefotolens.

De telefotolens van de Xiaomi 12 Pro maakt het mogelijk om in te zoomen, maar doet dit slechts 2x, wat voor een vlaggenschip best weinig is. Bij concurrenten kun je minimaal 3x inzoomen zonder kwaliteitsverlies, en bij toestellen als de Galaxy S22 Ultra is dit zelfs 10x. De camera-app is snel opgestart, laat je snel het moment vastleggen en is duidelijk ingedeeld. Je kunt eventueel overschakelen naar bepaalde modi, zoals super maan, documenten, nachtmodus, time-lapse of een andere optie.

Wat bij het fotograferen met de Xiaomi 12 Pro erg opvalt is dat kleuren erg sterk worden vastgelegd; te sterk. De kleuren zijn oververzadigd en dat zit soms tegen het kitscherige aan. Samsung past ook veel verzadiging toe, maar de Xiaomi gaat hier toch best vaak een stap verder in. Of het je smaak is, dat is persoonlijk, maar ik ben van mening dat dit wel iets minder mag. Wel echt gaaf hoe goed de Xiaomi 12 Pro met de scherptediepte weet te spelen, mits je een macro-foto maakt. Want de foto met de verschillende rozen is niet geheel scherp.

De avondfoto’s, die je kunt herkennen van de kat in de doos, zijn aardig, maar soms heeft de telefoon wel moeite met het scherpstellen. De hoeveelheid ruis valt hier mee. Hieronder vind je een foto die we met de Xiaomi hebben gemaakt. Meer foto’s vind je terug in het online fotoalbum.

Front-camera en video’s

De front-camera aan de voorzijde van de Xiaomi 12 Pro is een 32 megapixel camera, met een vrij klein diafragma van f/2.5. De foto’s die deze selfie-cam maakt zijn prima van kwaliteit. Beelden zijn scherp en bevatten veel details (en ook weer veel kleur).

De videobeelden die de Xiaomi maakt zijn van hoge kwaliteit; kleurrijk en veel details. Daarbij kan het toestel ook snel schakelen naar een macro-focus, wat terug te zien is in de onderstaande video. Die video komt rechtstreeks uit het toestel.



Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Onder de figuurlijke motorkap van de Xiaomi 12 Pro vinden we de high-end Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 processor. Dat merken we ook terug in de praktijk. Taken worden snel uitgevoerd, en we merken geen vervelende haperingen of gekke dingen. De Xiaomi 12 Pro biedt 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Uit te breiden is het geheugen niet, al wordt het al een kunst om 256GB vol te krijgen.

Batterijduur

De batterij van de Xiaomi 12 Pro biedt een capaciteit van 4600 mAh. Dit is een nette capaciteit, maar de capaciteit zegt lang niet alles over het daadwerkelijke uithoudingsvermogen. We kunnen er een heel lang verhaal van maken, maar om maar gelijk met de deur in huis te vallen; de batterijduur van de Xiaomi 12 Pro is niet al te best. Een dag wat intensiever gebruik, en met drie uur screen-on-time is de accu leeg. Gebruik je het toestel een stuk minder, dan houden we aan het eind van de dag nog 25 procent over, met 3 uur schermtijd. Niet bepaald waardes waar we heel enthousiast van worden.

Waar we wel enthousiast van worden is de 120W lader die meegeleverd wordt met het toestel. Hiermee is het toestel razendsnel weer opgeladen, en gezien het hoge energieverbruik, is dat geen overbodige luxe. Het opladen is hiermee in 18 minuten gepiept met de Boost Mode, of 24 minuten met de standaard modus. Dankzij 50W draadloos laden kun je met een geschikte lader de telefoon volledig opladen in 42 minuten.

Updatebeleid

Xiaomi heeft bij de aankondiging van de Xiaomi 12-serie gelijk ook bekend gemaakt wat het updatebeleid is van de nieuwe telefoons. Zowel de Xiaomi 12 als de Xiaomi 12 Pro krijgen vier jaar beveiligingsupdates en drie jaar Android OS-updates. Dat is best netjes, wat betekent dat tot en met Android 15 naar het toestel uitgerold zal worden. Samsung biedt wel nog wat meer voor bijvoorbeeld de Galaxy S22-serie. Die telefoons krijgen vijf jaar beveiligingsupdates en vier Android OS-updates.

Beoordeling

De Xiaomi 12 Pro wordt in het high-end segment geplaatst en dan mag je ook verwachten dat het toestel zich zo gedraagt. Zijn looks heeft hij in ieder geval mee. De smartphone ziet er erg netjes en goed afgewerkt uit. Qua performance en prestaties doet de telefoon het best aardig; de camera levert mooie plaatjes af, al is het jammer van de 2x zoom. Verder is het toestel hartstikke snel opgeladen en biedt MIUI 13 verschillende toffe opties, zoals de achtergrond-animatie. MIUI 13 kan ook een nadeel zijn, want persoonlijk blijf ik het een stuk rommeliger vinden dan skins van andere fabrikanten. Nadelen heeft het toestel nog meer, want de batterij gaat echt snel leeg. Daarbij zien we alsnog her en der reclame terug en is de minimale helderheid echt nog te fel. Hier liggen zeker nog verbeterpunten voor Xiaomi. Voor dit geld zouden we ook kijken naar de Galaxy S22+ als alternatief. Daarover lees je meer in de Galaxy S22+ review.

De Xiaomi 12 Pro is verkrijgbaar bij MediaMarkt, Mobiel en Belsimpel.

