Xiaomi 12, 12X en 12 Pro aangekondigd: deze week verkrijgbaar in Nederland

Xiaomi kwam eind vorig jaar al met de Xiaomi 12-serie voor de Chinese markt. Nu is het tijd voor de Nederlandse release van de telefoons. Het gaat om de Xiaomi 12, 12X en de 12 Pro. We zetten alle details voor je op een rijtje.

Xiaomi 12-serie aangekondigd

Xiaomi heeft haar nieuwe high-end smartphones aangekondigd voor de Europese markt. Dit betekent dat we de telefoons binnenkort ook kunnen verwachten in ons land, waarbij we de loper uit mogen leggen voor drie modellen. De toestellen in kwestie zijn de Xiaomi 12, de Xiaomi 12 Pro en de Xiaomi 12X. Eerder werden de devices al gepresenteerd voor de Chinese markt. De 12 en de 12X zijn van buiten gelijk, van binnen verschillend.

Alle drie de modellen hebben een moderne videostudio met verschillende mogelijkheden, net als verschillende mogelijkheden voor de entertainment. De Xiaomi 12 en de 12 Pro hebben allebei een 50 megapixel hoofdcamera en de mogelijkheid om in 8K te filmen. Er zijn verschillende AI-functies beschikbaar die van pas moeten komen onder alle omstandigheden, voor de beste foto’s en video’s. Met Ultra Night Video moet het mogelijk zijn om in de donkere uren goede video’s te maken.

De Xiaomi 12 en de 12 Pro worden allebei geleverd met de Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm. Bij de Xiaomi 12X is dit een Snapdragon 870 chipset. De Pro kun je opladen met 120W (bekabeld) of draadloos met 50W. Bij de Xiaomi 12 zien we een 67W bekabelde lader en 50W draadloos. De accu van de Xiaomi 12X kan alleen bekabeld opgeladen worden; ook dat gaat met 67 watt. De eerste twee modellen hebben ook de beschikking over AdaptiveCharge, waarbij het oplaad-algoritme zich aanpast aan je laadgewoonten, waardoor de levensduur van de accu verlengd moet worden. Opvallend detail; de Xiaomi 12X wordt nog geleverd met Android 11, terwijl de twee andere modellen met Android 12 komen.

Specs en prijzen

We hebben de specificaties voor je netjes verzameld op de toestelpagina’s van de twee modellen; die je kunt bereiken via onderstaande buttons. Dan is er nog nieuws over de prijzen. Die hebben we hieronder neergezet. Je kunt de telefoons vanaf 16 maart pre-orderen.

Xiaomi 12 Pro: configuraties 8GB+256GB en 12GB+256GB vanaf 1099 euro

Xiaomi 12: configuraties 8GB+128GB, 8GB+256GB en 12GB+256GB vanaf 899 euro

Xiaomi 12X: configuraties 8GB+128GB en 8GB+256GB vanaf 699 euro

Met deze prijzen ligt de vanafprijs 50 euro hoger dan die van de modellen uit de Samsung Galaxy S22-serie. Xiaomi begon ooit als prijsstunter; maar geeft dat stokje nu vermoedelijk door aan modellen in de Poco en Redmi-lijn.

