Poco X4 Pro en Poco M4 Pro gepresenteerd tijdens Mobile World Congress

Het Mobile World Congress vindt dit jaar voornamelijk digitaal plaats. Dat betekent echter niet dat er niks te melden is vanuit Barcelona. Poco, het voormalige dochtermerk van Xiaomi, heeft de Poco X4 Pro en Poco M4 Pro aangekondigd.

Poco X4 Pro

We beginnen gelijk met de Poco X4 Pro. Deze smartphone zal de Poco X3 Pro opvolgen en is voorzien van de nodige specificaties die dat een geslaagd succes moeten maken. Poco staat bekend om haar uitgebreide smartphones, die voorzien zijn van high-end specs voor een nette, lagere prijs. Dat zien we dus ook weer terug bij de Poco X4 Pro. Deze 5G-smartphone biedt een 120Hz AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een grootte van 6,67 inch. Alles wordt aangedreven door de Snapdragon 695 octa-core processor van Qualcomm. Er is 6GB/8GB aan werkgeheugen beschikbaar en de opslagruimte komt uit op 128/256 gigabyte en kan uitgebreid worden met een geheugenkaart.

Poco geeft de Poco X4 Pro een triple-camera met 108 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrocamera. De telefoon heeft een 5000 mAh accu met 67W snelladen, de vingerafdrukscanner is aan de zijkant te vinden. De kracht van het toestel zit hem volgens Poco in de high-end performance voor dagelijks gebruik, gaming en fotografie. De smartphone wordt verkocht voor 299 euro (6GB+128GB) en 349 euro (8GB+256GB).

Poco M4 Pro

Het andere toestel dat door Poco is getoond, is de Poco M4 Pro. Deze smartphone krijgt van de fabrikant een 6,43 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ display. Je kunt foto’s maken met de triple-camera waarbij er een 64 megapixel hoofdlens aanwezig is. Met de Poco M4 Pro heb je toegang tot het 4G-netwerk, krijg je tenminste 6GB aan werkgeheugen en is er een Helio G96 chipset en een 5000 mAh batterij. Het opladen gaat met een kracht van 33W.

De Poco is uitstekend geschikt voor degenen die de ultieme entertainmentervaring zoeken, zo belooft de fabrikant. Net als de Poco X4 Pro is de M4 Pro vanaf 2 maart beschikbaar. De prijs van de Poco M4 Pro ligt op 199 euro.

