Poco plant aankondiging X4 Pro en M4 Pro voor 28 februari

Volgende week is er een nieuwe aankondiging van Poco. Het voormalige dochtermerk van Xiaomi lanceert hier een tweetal nieuwe smartphones. We maken kennis met de Poco X4 Pro en de Poco M4 Pro.

Poco aankondiging op 28 februari

Rondom het Mobile World Congress hebben verschillende merken een aankondiging gepland staan. Nu is bekend geworden dat we ook een presentatie van Oppo kunnen verwachten. Het merk houdt niet een fysiek evenement, maar spreekt over een online launch event. Dit zal dus te volgen zijn op de sociale netwerken. Dit zal gaan gebeuren op 28 februari, om 13:00 uur Nederlandse tijd.

Als we afgaan op de informatie uit de aankondiging, komen er twee modellen aan; de Poco X4 Pro en de Poco M4 Pro. Die eerste zou volgens de berichten een rebranding van de Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Dat model heeft een 6,67 inch Full-HD+ scherm, een 108 megapixel camera, Snapdragon 695 5G-chipset en een 5000 mAh accu. De details krijgen we op 28 februari te horen.