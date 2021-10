Poco F3 krijgt in Europa MIUI 12.5 met verbeteringen

Een nieuwe update wordt uitgerold in Europa voor de Poco F3. Het merk rolt in Europa een update uit naar MIUI 12.5. Deze update brengt een reeks nieuwe functies en verbeteringen naar de smartphone van het voormalige dochtermerk van Xiaomi.

Poco F3 met MIUI 12.5

Europese gebruikers van de Poco F3 krijgen een nieuwe update aangeboden. Het is de MIUI 12.5 update, met versienummer 12.5.6.0. De update, die een grootte heeft van 466MB wordt zoals gezegd vanaf nu in Europa uitgerold en zal in de komende tijd ook in Nederland en België beschikbaar komen. Ondanks dat we inmiddels al lang en breed in oktober zitten, levert deze update beveiligingsupdate augustus 2021.

Poco belooft verder verbeterde prestaties, een betere accuduur, verbeterde algoritmes en verschillende nieuwe functies voor het vergrendelscherm. Ook zijn er vele fixes voor de meest uiteenlopende functies. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de statusbalk, het vergrendelscherm en diverse andere functies. Als de update beschikbaar is voor jouw Poco F3, krijg je hier een notificatie van.