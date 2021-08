Poco X3 NFC krijgt MIUI 12.5 met juli-patch; Xiaomi Redmi Note 9S en 9 Pro met veel verbeteringen

Xiaomi en Poco rollen allebei grote updates uit naar meerdere toestellen. Een nieuwe MIUI 12.5 update, met nieuwe beveiligingsupdate staat klaar voor de Poco X3 NFC. Een vergelijkbare update wordt nu ook uitgerold naar de Redmi Note 9S en 9 Pro van Xiaomi.

Poco X3 NFC met MIUI 12.5

Poco rolt een nieuwe update uit voor de Poco X3 NFC, zo laten meerdere lezers weten aan DroidApp. De smartphone wordt bijgewerkt naar MIUI 12.5 en deze brengt een reeks verbeteringen. Dankzij de nieuwe versie van de MIUI-skin moet de smartphone sneller aanvoelen. Daarbij moeten gestures directer opgepakt worden en heeft de fabrikant verschillende andere veranderingen aangepakt. Tevens brengt deze update de juli-patch.

Redmi Note 9S en 9 Pro

Een andere update is beschikbaar voor de Redmi Note 9S en Redmi Note 9 Pro van Xiaomi. De fabrikant komt eveneens met de MIUI 12.5 update, maar deze verschilt met die van de Redmi Note 9 die van de week al verscheen. Opvallend is bijvoorbeeld dat bij dat toestel de augustus-update werd meegeleverd; in het geval van de Redmi Note 9S is dat de juni-update, zo laat Gertjan weten aan ons. Gertjan laat weten dat zijn toestel aanzienlijk sneller is en dat het scherm veel beter is.

