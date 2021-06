Android beveiligingsupdate juni 2021, ook nieuwe functies voor Pixel-toestellen

Google heeft zojuist de beveiligingsupdate van juni 2021 klaargezet. Dit betekent dat we in de komende weken op verschillende smartphones weer een nieuwe security-patch kunnen verwachten.

Beveiligingsupdate juni 2021

Aan het begin van de maand geeft Google de nieuwste beveiligingsupdate vrij voor Android. Nu is het tijd voor beveiligingsupdate juni 2021. Voor verschillende toestellen, waaronder modellen van Samsung, is in de afgelopen week al de update verspreid, nu is hij officieel vrijgegeven door Google.

De nieuwe beveiligingsupdate brengt verschillende patches, in totaal gaat het om 41 kwetsbaarheden die zijn aangepakt met de juni-update. De patches voor jouw toestel zijn afhankelijk van verschillende criteria. Denk aan de gebruikte processor, de versie van het besturingssystemen en de componenten in je smartphone of tablet. Met een beveiligingsupdate worden kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem aangepakt, zodat je smartphone, tablet of ander Android-apparaat weer een stuk veiliger wordt. Wel moet je nu nog wachten tot de fabrikant de update naar je toestel uitrolt. Dit zullen verschillende fabrikanten in de komende tijd gaan doen.

Pixel

Voor de Pixel-toestellen pakt Google de gelegenheid om fixes uit te rollen voor de Pixel-serie; de zogenaamde Feature Drop. We zien verbeteringen voor de audio, video, fotografie en het laden van je Pixel-smartphone. Die verbeteringen vind je hieronder.

Google presenteert verder nieuwe Night Sight functionaliteit voor de camera. Voor de Pixel 4 en nieuwer kun je met Nachtzicht een foto en video maken waarin je de sterren ziet. Verder zijn er Pride wallpapers en wordt de beveiligde map voor Google Foto’s uitgerold naar de Pixel-devices. Pixel-gebruikers in Spanje, Ierland en Singapore kunnen nu met de Personal Safety app instellen dat de functie kan detecteren dat je een ernstig ongeval hebt gehad. De app kan controleren of je in orde bent. Krijgt de app geen reactie, dan kan automatisch contact worden gelegd met de hulpdiensten. De functie was al beschikbaar in de UK, Australië en VS.



