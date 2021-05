Google Foto’s krijgt eindelijk een vergrendelde map voor privéfoto’s

Google heeft een nieuwe feature aangekondigd voor Google Foto’s. In de komende tijd wordt een functie uitgerold waarbij gebruikers mappen kunnen vergrendelen. Ideaal voor je privéfoto’s die niet per se iedereen hoeft te zien.

Google Foto’s met vergrendelde map

Er komt een nieuwe functie aan voor de app van Google Foto’s. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om een map te vergrendelen. Het is een functie die we al langere tijd terugzien in galerij-apps van andere merken en ontwikkelaars. Google Foto’s heeft deze functie nog niet, terwijl Google’s eigen Files-app deze optie wel al aanbiedt. Nu is bekend gemaakt dat deze ook naar Google Foto’s komt.

De vergrendelde map-functie kan beveiligd worden met een vingerafdruk, patroon of code en kan ingesteld worden bij de instellingen. Een vergrendelde map kan niet alleen van pas komen voor foto’s die niet iedereen hoeft te zien, maar juist ook voor foto’s of scans van bijvoorbeeld je paspoort of een ander privacygevoelig document met persoonlijke gegevens. Zodra foto’s naar de vergrendelde map verplaatst worden, verdwijnen deze uit je tijdlijn.

Het is op dit moment niet bekend wanneer Google de functionaliteit breed uitrolt naar alle gebruikers.